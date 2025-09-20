Заславль принимает гостей из города-побратима Серпухова

"Наши города дружат уже более 25 лет, и для нас большая честь быть приглашенными на такой светлый, радостный праздник "Дожинки", - призналась она. - В России мы отмечаем и праздник урожая, и День работника сельского хозяйства. Такой опыт имеем, не менее масштабный".

Глава округа рассказала, чем сегодня регионы интересны друг другу и что могут предложить: "Мы тоже являемся аграрным городским округом. У нас очень развито сельское хозяйство, есть передовые предприятия, на полях которых работает ваша техника в том числе. У нас очень интересно сейчас налаживается сотрудничество. В городском округе Серпухов три индустриальных парка. У нас есть особая экономическая зона. И сегодня мы с коллегами обсуждали возможные совместные инвестпроекты, когда предприятия Беларуси будут заходить на нашу благодатную серпуховскую землю".