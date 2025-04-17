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Здоровая конкуренция - как понять, что посредничество необоснованное
За 2024 год Комитет госконтроля Беларуси выявил 76 преступлений, связанных с необоснованным посредничеством. Борьба с этим видом мошенничества - одна из важных задач для ведомства. Какие результаты уже дает это противостояние, рассказали в проекте "На контроле Президента".
Важно, что в словосочетании "необоснованное посредничество" ключевое слово - "необоснованное".
Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
"Мы не против посредничества в принципе, мы за здоровую конкуренцию. Но когда в цепочку от производителя к конечному покупателю искусственно включаются различного рода организации, мы оцениваем эти факты, устанавливаем, кто и с какой целью всю эту схему организовал, принимаем меры".
При этом часто компания может, но не хочет покупать товары в разы дешевле или продавать их в разы дороже, а покупает и продает у нужного посредника. А ведь это противоречит базовой цели коммерческой организации, то есть извлечению прибыли. Если же все по закону, вмешиваться в деятельность компании никто не будет. Ведь возникают ситуации, когда без посредников действительно не обойтись.
"Белорусское законодательство - одно из наиболее совершенных в мире, то есть не только в регионе, с точки зрения и коррупционной составляющей, если мы рассматриваем негативный формат недобросовестного посредничества, и с точки зрения права на риск руководителю, но для того, чтобы обеспечить эффективность предприятия в этих непростых условиях. Ведь условия меняются, в том числе и условия на внешнем рынке", - заметил кандидат экономических наук, профессор Георгий Гриц.
Он также добавил: "Говорить о том, что в Беларуси посредничество как класс уничтожают или как-то дискриминируют, с моей точки зрения, это совершенно неправомерно".
Все же сейчас организации чаще приходят к том, что нужно стараться работать только напрямую, ведь это сплошные плюсы для экономии и экономики.