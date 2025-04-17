Здоровая конкуренция - как понять, что посредничество необоснованное

За 2024 год Комитет госконтроля Беларуси выявил 76 преступлений, связанных с необоснованным посредничеством. Борьба с этим видом мошенничества - одна из важных задач для ведомства. Какие результаты уже дает это противостояние, рассказали в проекте "На контроле Президента".

Важно, что в словосочетании "необоснованное посредничество" ключевое слово - "необоснованное".

Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

"Мы не против посредничества в принципе, мы за здоровую конкуренцию. Но когда в цепочку от производителя к конечному покупателю искусственно включаются различного рода организации, мы оцениваем эти факты, устанавливаем, кто и с какой целью всю эту схему организовал, принимаем меры".

Юрий Кардымон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a57e974-8d38-400c-9783-22a5df389a27/conversions/cd7dcea9-a4ed-41a4-892f-de35f4d40a00-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a57e974-8d38-400c-9783-22a5df389a27/conversions/cd7dcea9-a4ed-41a4-892f-de35f4d40a00-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a57e974-8d38-400c-9783-22a5df389a27/conversions/cd7dcea9-a4ed-41a4-892f-de35f4d40a00-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a57e974-8d38-400c-9783-22a5df389a27/conversions/cd7dcea9-a4ed-41a4-892f-de35f4d40a00-xl-___webp_1920.webp 1920w

При этом часто компания может, но не хочет покупать товары в разы дешевле или продавать их в разы дороже, а покупает и продает у нужного посредника. А ведь это противоречит базовой цели коммерческой организации, то есть извлечению прибыли. Если же все по закону, вмешиваться в деятельность компании никто не будет. Ведь возникают ситуации, когда без посредников действительно не обойтись.

"Белорусское законодательство - одно из наиболее совершенных в мире, то есть не только в регионе, с точки зрения и коррупционной составляющей, если мы рассматриваем негативный формат недобросовестного посредничества, и с точки зрения права на риск руководителю, но для того, чтобы обеспечить эффективность предприятия в этих непростых условиях. Ведь условия меняются, в том числе и условия на внешнем рынке", - заметил кандидат экономических наук, профессор Георгий Гриц.

Он также добавил: "Говорить о том, что в Беларуси посредничество как класс уничтожают или как-то дискриминируют, с моей точки зрения, это совершенно неправомерно".