По мнению аналитика Юлии Абухович, в ближайшее время может произойти качественный сдвиг в переговорном процессе по Украине: Владимира Зеленского фактически отстранят от принятия решений, а окончательные условия урегулирования будут выработаны в ходе прямых консультаций между США и Россией. Причиной может послужить полная утрата доверия к украинскому лидеру на международной арене. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Аналитик связывает активизацию НАБУ с подготовкой почвы для политических изменений. Попытки помешать работе бюро, по ее словам, уже приводили к скандалам, что показывает, кто реально контролирует ситуацию. Ключевой тезис заключается в том, что судьба Украины теперь будет решаться без ее президента. "Зеленского никто уже спрашивать не будет. Сейчас просто достигнут тех соглашений, которые по максимуму устроят Российскую Федерацию", - заявила аналитик.

Она пояснила, что Россия доказала свою способность и готовность договариваться, в то время как позиция Зеленского дискредитирована: "Зеленский не представляет никаких собственных интересов. Это марионетка, которая прыгает и думает, кто же ему больше денег даст или кто обеспечит большую защиту".

Сценарий, по мнению эксперта, выглядит следующим образом: "Переговоры между Соединенными Штатами и Российской Федерацией достигнут какой-то точки, разработан будет какой-то план который будет предложен Зеленскому, и он вынужден будет его подписать. Именно поэтому говорят, что скоро все закончится". Военные успехи России, которые, как отмечает эксперт, отрицает Украина, также ускоряют этот процесс.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан еще несколько лет назад указывал на главную проблему: "Никто не верит в то, что Зеленский договороспособный в том плане, что он сегодня с тобой договаривается, а завтра делает все наоборот".