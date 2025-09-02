3.69 BYN
Жданович: Сегодняшняя геополитическая ситуация - это система блокового противостояния
Есть ли понимание, что текущие международные геополитические отношения во многом перекликаются с событиями Второй мировой войны, что мир снова находится на позиции блокового противостояния. Есть ли здесь своего рода задел для развития отношений в рамках ШОС? Может ли быть организация совместным ответом на современные вызовы?
Эти вопросы в "Актуальном интервью" обсудил научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Жданович.
"Сегодняшняя геополитическая ситуация - это система блокового противостояния. Мы являемся свидетелями исторических событий, связанных с формированием многополярного мира", - констатировал собеседник.
Сегодня очевидными центрами сил являются РФ, КНР, США, в связи с чем можно провести определенные аналогии с периодом и событиями Второй мировой войны. Павел Жданович отметил, что первоначально (в 1937 году) к созданию антифашистского блока государств призвал как раз Китай, когда вынес такое предложение Англии, США, Франции, Советскому Союзу. "А потом Китай второй раз вышел с предложением о создании блока противодействия фашистской идеологии. Что-то в этом есть и в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Второй раз он предлагал уже в 1941 году после бомбардировки Перл-Харбора, поэтому мы можем искать определенные аналогии с тем периодом", - считает эксперт.
Научный сотрудник особенно подчеркнул мудрость политиков, которые руководят Китаем, Беларусью и Российской Федерацией. Она, по его мнению, состоит в том, что лидеры этих трех государств умеют делать выводы из исторического прошлого.
Павел Жданович:
"И то, что Беларусь сегодня участвует в процессе недопущения развития конфликта в мировом масштабе, недопущения тех жертв, которые были в период Второй мировой войны, является очевидным".
Представитель института истории НАН Беларуси напоследок заявил, что деятельность стран - участниц ШОС направлена на мирное существование этого блока, на социально-экономическое и культурное развитие своих государств, а также на обеспечение соответствующего уровня безопасности, но никак не на агрессивную военную политику в отношении каких-либо третьих стран.