Есть ли понимание, что текущие международные геополитические отношения во многом перекликаются с событиями Второй мировой войны, что мир снова находится на позиции блокового противостояния. Есть ли здесь своего рода задел для развития отношений в рамках ШОС? Может ли быть организация совместным ответом на современные вызовы?

Эти вопросы в "Актуальном интервью" обсудил научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Жданович.

"Сегодняшняя геополитическая ситуация - это система блокового противостояния. Мы являемся свидетелями исторических событий, связанных с формированием многополярного мира", - констатировал собеседник.

Сегодня очевидными центрами сил являются РФ, КНР, США, в связи с чем можно провести определенные аналогии с периодом и событиями Второй мировой войны. Павел Жданович отметил, что первоначально (в 1937 году) к созданию антифашистского блока государств призвал как раз Китай, когда вынес такое предложение Англии, США, Франции, Советскому Союзу. "А потом Китай второй раз вышел с предложением о создании блока противодействия фашистской идеологии. Что-то в этом есть и в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Второй раз он предлагал уже в 1941 году после бомбардировки Перл-Харбора, поэтому мы можем искать определенные аналогии с тем периодом", - считает эксперт.

Павел Жданович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b2bfa99-50df-4fb5-a244-bd6077dd5fd8/conversions/05263b19-b667-4ec0-80e6-4083fae1b0eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b2bfa99-50df-4fb5-a244-bd6077dd5fd8/conversions/05263b19-b667-4ec0-80e6-4083fae1b0eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b2bfa99-50df-4fb5-a244-bd6077dd5fd8/conversions/05263b19-b667-4ec0-80e6-4083fae1b0eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b2bfa99-50df-4fb5-a244-bd6077dd5fd8/conversions/05263b19-b667-4ec0-80e6-4083fae1b0eb-xl-___webp_1920.webp 1920w Павел Жданович

Научный сотрудник особенно подчеркнул мудрость политиков, которые руководят Китаем, Беларусью и Российской Федерацией. Она, по его мнению, состоит в том, что лидеры этих трех государств умеют делать выводы из исторического прошлого.

Павел Жданович:

"И то, что Беларусь сегодня участвует в процессе недопущения развития конфликта в мировом масштабе, недопущения тех жертв, которые были в период Второй мировой войны, является очевидным".