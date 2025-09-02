Жданович: ШОС - весомый игрок на международной арене

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f78adb-7958-4adf-9f58-a3bf06c092ed/conversions/0c8ad912-6bc4-4067-9da7-daf2289316d4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f78adb-7958-4adf-9f58-a3bf06c092ed/conversions/0c8ad912-6bc4-4067-9da7-daf2289316d4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f78adb-7958-4adf-9f58-a3bf06c092ed/conversions/0c8ad912-6bc4-4067-9da7-daf2289316d4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f78adb-7958-4adf-9f58-a3bf06c092ed/conversions/0c8ad912-6bc4-4067-9da7-daf2289316d4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Какую роль сегодня играет Шанхайская организация сотрудничества на международной арене, а также какие плюсы предоставляет для каждого члена организации, рассказал в "Актуальном интервью" научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Жданович.

ШОС - знаковый и весомый игрок на международной арене в настоящее время. Павел Жданович

Эксперт подчеркнул, что организация является интеграционным объединением, которое имеет положительную динамику развития и даже ее перспективу.

Республика Беларусь стала полноправным членом данной организации в 2024 году, и это, по словам Павла Ждановича, стало дипломатической победой, которая оказалась возможна благодаря роли Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Что такое ШОС для Республики Беларусь, ведь сегодня многое сводится к понятию экономики. Это действительно так. ШОС - это вопросы, связанные с торговлей, с развитием экономики, с логистическими путями. Но, помимо этого, ШОС - это еще и вопросы безопасности. А когда мы говорим о концепте евразийской безопасности, то она вполне укладывается в понятие данного интеграционного союза", - заметил научный сотрудник.

Кроме прочего, в ШОС сегодня рассматривают и социально-гуманитарные проекты, направленные на развитие молодежной политики, поэтому для Беларуси Шанхайская организация сотрудничества является привлекательным интеграционным союзом, который дает возможность республике развиваться как экономически, так и политически.