Жданович: ШОС - весомый игрок на международной арене
Какую роль сегодня играет Шанхайская организация сотрудничества на международной арене, а также какие плюсы предоставляет для каждого члена организации, рассказал в "Актуальном интервью" научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Жданович.
ШОС - знаковый и весомый игрок на международной арене в настоящее время.
Эксперт подчеркнул, что организация является интеграционным объединением, которое имеет положительную динамику развития и даже ее перспективу.
Республика Беларусь стала полноправным членом данной организации в 2024 году, и это, по словам Павла Ждановича, стало дипломатической победой, которая оказалась возможна благодаря роли Президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Что такое ШОС для Республики Беларусь, ведь сегодня многое сводится к понятию экономики. Это действительно так. ШОС - это вопросы, связанные с торговлей, с развитием экономики, с логистическими путями. Но, помимо этого, ШОС - это еще и вопросы безопасности. А когда мы говорим о концепте евразийской безопасности, то она вполне укладывается в понятие данного интеграционного союза", - заметил научный сотрудник.
Кроме прочего, в ШОС сегодня рассматривают и социально-гуманитарные проекты, направленные на развитие молодежной политики, поэтому для Беларуси Шанхайская организация сотрудничества является привлекательным интеграционным союзом, который дает возможность республике развиваться как экономически, так и политически.
Также собеседник добавил, что один из очень важных принципов, по которым строятся взаимоотношения в данной организации, это принцип взаимоуважения национальных интересов. "ШОС - это привлекательный рынок с точки зрения осуществления торговых и экономических взаимоотношений. Когда разговор заходит об экономическом развитии, то еще в "допандемийный", даже и в пандемийный период говорили, что ближайший век - золотой век Азии, ее развития. На самом деле это так, но я даже сказал бы и чуть шире. Это век развития большой Евразии, поэтому ШОС сегодня привлекателен теми условиями и тем отношением ко всем странам-участницам, которые там состоят", - подытожил Павел Жданович.