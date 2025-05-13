Живая память благодарных поколений - 7 млн семей внесли вклад в создание памятника к 80-летию Победы

9 мая Фонд Талая передал в Москву скульптурную композицию "Живая память благодарных поколений", которая будет установлена на 80-летие Великой Победы на Поклонной горе в мемориальном комплексе музея Победы.

Монумент сплавлен из монет, пуль и осколков снарядов, переданных 7 млн семей со всего постсоветского пространства и от соотечественников за рубежом. В середине мая состоится торжественное открытие экспозиции с возложением цветов к скульптуре.

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Это уже третий памятник в трилогии. Первый был установлен в городе-герое Минске в Парке Победы. В 2024 году в Брестской крепости-герое появилась вторая композиция, приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Наш проект - это народная дипломатия. Это когда граждане Республики Беларусь, Российской Федерации, Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатов, Греции, Азербайджана, Армении, многих-многих других государств решили внести свою лепту в формирование народного памятника. Это благодарность от нас, потомков великих героев-победителей", - заявила депутат Госдумы РФ, член палаты парламента России по международным делам Марина Бутина.

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Главным партнером проекта выступил Общероссийский народный фронт - общественное движение, созданное президентом России Владимиром Путиным. Активы этого движения помогали собирать материалы для памятника с освобожденных территорий Донбасса, Запорожья и Херсонской области, включая осколки, извлеченные из тел раненых бойцов, и пули из бронежилетов и касок солдат.

"Письмо моего отца своим родителям стало началом самого памятника. Потому что письмо - это и есть память, а память - это возвращение к прошлому. И через письмо я хотел показать свое отношение к этой трагедии. Письмо солдата, свернутое в треугольник, пронзенное пулями, осколками, пролежавшее долгое время в земле, из него вырастает росток дерева, - рассказал скульптор проекта, народный художник Беларуси Владимир Слободчиков. - И что еще интересно, во время войны письма не доставлялись в конвертах, поэтому солдат учили, как можно взять листок бумаги и сложить из него такой треугольник, как на памятники. И этот треугольник стал символом Второй мировой войны".

Совсем недавно в сплав памятника были переданы монеты и от главы российского государства Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в администрации президента торжественно передал в Фонд Талая монеты, которые хранились в семье Владимира Путина. Президент Беларуси Александр Лукашенко, его дети и внуки также участвовали в создании первого и второго памятника.

"Возможно, проект не будет ограничен тремя памятниками, так как им заинтересовались граждане из других стран СНГ. Может быть, памятник будет установлен в Казахстане, Украине, Киргизии или Грузии. Так каждая монетка от 7 млн семей попадет в следующие памятники серии "Живая память благодарных поколений". И мы еще многие годы будем воспитывать подрастающее поколение на фундаменте этого проекта", - заявил паралимпиец, общественный деятель, мотивационный спикер и учредитель благотворительного фонда Алексей Талай.

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