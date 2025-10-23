3.66 BYN
Журналист Кухаркин предположил, почему Трамп решил отложить встречу с Путиным
Насколько последовательно ведет себя американский президент и что на самом деле стоит за решением перенести встречу с Путиным? Мнение эксперта.
Павел Кухаркин, журналист (Россия):
"Извините меня за жаргон, но за базар надо отвечать. Прошу еще раз прощения за эти слова. Но вот что-то Дональд Трамп не отвечает за свои слова. Его с одной стороны в другую сторону бросает. И он на самом деле как-то выглядит в последнее время странно. Мне это напоминает фильм "За двумя зайцами", где он пытался понравиться двум одновременно, но при этом ничего, кроме пустых слов, предложить не мог. Одно дело, когда это в любовных отношениях, другое дело, когда речь идет о глобальной политике, международной, о таких вещах, как мирные переговоры, окончание боевых действий. Поэтому это крайне странно. Но, знаете, мы уже привыкли к тому, что в понедельник он с одним настроением, во вторник уже с другим".
Журналист предположил, что перед тем как Трамп отказался от переговоров, может быть, просто чуть-чуть позже, предшествовало этому общение между двумя дипведомствами, Госдепартаментом США и Министерством иностранных дел Российской Федерации. И там не могли найти некие точки соприкосновения. Но Павел Кухаркин уверен, что такая встреча состоится.