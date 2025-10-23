Журналист Кухаркин предположил, почему Трамп решил отложить встречу с Путиным

"Извините меня за жаргон, но за базар надо отвечать. Прошу еще раз прощения за эти слова. Но вот что-то Дональд Трамп не отвечает за свои слова. Его с одной стороны в другую сторону бросает. И он на самом деле как-то выглядит в последнее время странно. Мне это напоминает фильм "За двумя зайцами", где он пытался понравиться двум одновременно, но при этом ничего, кроме пустых слов, предложить не мог. Одно дело, когда это в любовных отношениях, другое дело, когда речь идет о глобальной политике, международной, о таких вещах, как мирные переговоры, окончание боевых действий. Поэтому это крайне странно. Но, знаете, мы уже привыкли к тому, что в понедельник он с одним настроением, во вторник уже с другим".