В конфликте в Украине виновата политика НАТО. Об этом заявил польский журналист Ян Опелька, подчеркнув, что его мнение разделяют многие политологи, эксперты и простые люди.

Ян Опелька, журналист (Польша):

"Эта война является прямым следствием политики НАТО по расширению, ее попытки охватить территорию Украины. Мы можем об этом спорить, но именно это стало отправной точкой конфликта. Это был, так сказать, основной триггер войны, ее главный источник. Если мы не признаем ключевую проблему, о которой говорит Россия, а именно вопрос членства Украины в НАТО, то все остальные разговоры теряют смысл. Я считаю, что позиция Путина с тех пор, как все началось, не изменилась. И не думаю, что он пытался что-то доказать Трампу. Требования России вполне ясны и давно лежат на столе".

В своих материалах Опелька неоднократно заявлял, что вступление Украины в НАТО станет политической ошибкой, а официальная Варшава могла бы вполне дружить с Москвой, как это делает, к примеру, венгерский премьер Виктор Орбан.