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Зима вступает в свои права: во многих районах Беларуси прошли снегопады
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Каким объектам Лукашенко предложили присвоить статус Всебелорусской молодежной стройки
Лукашенко: Неиссякаемая энергия бойцов студотрядов - это мотор, который двигает Беларусь вперед
Лукашенко отметил важность выстраивания человеческих отношений в студотрядах
Студотрядовцы подарили Александру Лукашенко памятный подарок - строительную кельму
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До конца 2025 года граждане европейских стран смогут посетить Беларусь без визы
В Беларуси скорректировали Госпрограмму по увековечению памяти о погибших при защите Отечества
Лучший студотряд 2024 года получил из рук Лукашенко переходящее знамя
Совет Министров утвердил программу статистических работ на 2025 год
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Покупка несуществующей икры в соцсети стоила минчанину более 12 тыс. рублей
Знакомая обещала минчанину пригнать авто из-за границы, но проиграла его деньги в казино и пропала
В лагере беженцев Нусейрат при ударах Израиля погибли более 30 человек
На популярной рождественской ярмарке в Бирмингеме рухнул аттракцион, есть пострадавшие