Змеи активизировались. Гадюки, ужи и медянки - частые гости в Логойском районе этим летом

Змеиный сезон или активное переселение ползунов в города Минского региона. Участились вызовы спасателей от жильцов частного сектора. Гадюки, ужи и медянки - частые гости в Логойском районе этим летом. Так, из хозяйственных построек в агрогородке Октябрь сотрудники МЧС достали гадюку. А в помещении ветеринарной станции в Березино обжился уж. Его также поймали и выпустили в привычную для него среду обитания.

Вероятно, такое поведение змей связано с перепадами температур и дождливым летом. Активизировались также летучие мыши, ближе к человеку и активнее в этом году строят свои гнезда шершни.



Если вы заметили опасного представителя фауны рядом со своим жильем, или в городе, надо вовремя обратиться в службу спасения по номеру 101 или 112.