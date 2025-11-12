Знаковые объекты к 7 ноября: как Беларусь развивает инфраструктуру для людей

7 ноября news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78e12220-3705-426f-979b-4190eac9192a/conversions/9462196c-cb9b-473a-a77f-ef350f2760fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78e12220-3705-426f-979b-4190eac9192a/conversions/9462196c-cb9b-473a-a77f-ef350f2760fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78e12220-3705-426f-979b-4190eac9192a/conversions/9462196c-cb9b-473a-a77f-ef350f2760fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78e12220-3705-426f-979b-4190eac9192a/conversions/9462196c-cb9b-473a-a77f-ef350f2760fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси к 7 ноября есть хорошая традиция открывать объекты, которые нужны людям. Бассейны, медицинские центры, детские сады, мосты, метро и даже атомные станции - по масштабу они могут быть разными, но что их объединяет, так это конкретная значимость для конкретных людей.

Мост Мозырь-Калинковичи

Мозырский мост еще до официального открытия заполонил весь Tik-Tok. Во-первых, он один из самых длинных в стране. Во-вторых, он соединяет сам Мозырь и Калинковичи, чтобы добраться раньше, жителям приходилось объезжать, а это плюс час ко времени.

"Покрытие стало лучше - новый асфальт, ровная дорога, прекрасное освещение в позднее время суток. В ночь очень удобно и комфортно ехать, также немного увеличился скоростной режим по проезду автомобильного моста", - поделилась жительница Мозыря.

Новый мост - это еще и дополнительная эстетика. За два года строители возвели современную конструкцию с подсветкой, безбарьерной средой и лифтами, отдельно выделили и велосипедную дорожку.

"Сложностей достаточно - это и погодные условия, и сама сложность конструкции. Самое сложное - собрать металлические пролет и арку, у нас это заняло три месяца. Я считаю, это не так уж долго, мы справились с этой задачей, все сделано в срок", - отметил прораб мостоотряда № 58 ОАО "Мостострой" Андрей Семенюк.

Мост Житковичи-Туров

Апгрейд сделали и в тех же Житковичах в 2018 году, только там проблема с мостом стоила жителям 250 км объезда, чтобы доехать до Турова.

Мост закрыли из-за трещины. То, что объект так ударит по экономике целого региона, никто и не мог предположить. Ключевые предприятия ежедневно несли убытки.

Президент подключился сразу и поручил в кратчайшие сроки восстановить мост. Наладили понтонно-паромную переправу. Конечно, на время это улучшило положение, но все понимали - надо строить новый.

"Мосты объединяют, в этом их функция. Они не несут функцию разъединения или разделения. А это суть нашей политики - объединиться и стойко держаться друг за друга. Первая причина Октябрьской революции - это война. И главный урок, который мы должны извлечь из нашей истории 1917 года, - мир, мир и еще раз мир. Потому что война приведет к тяжелым потрясениям, тогда это привело к развалу страны. Мы потеряли часть нашей страны - до Минска у нас отрезали территорию по заключенному соглашению. Западная Украина, Западная Беларусь, мы их потеряли, поэтому это праздник, который стучит нам в окно и каждому в сердце, говорит, что должен быть мир для того, чтобы люди могли нормально жить", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2018 году на открытии моста Житковичи-Туров.

Даже будучи на разных берегах, самое главное - уметь наводить мосты. Беларусь так делала и будет делать всегда. Такие подарки решают социальные вопросы белорусов и помогают создавать комфорт жизни.

Кардиологический центр и ФОК в Могилеве

Технологии хорошо осваивают в кардиологическом центре в Могилеве, который также открыли к 7 ноября в 2021 году. Операции на сердце стали проводить в два раза чаще, время ожидания сократилось с 1,5 года до трех месяцев.

Чтобы не лечить, а предотвратить, в этом же 2021 году в Могилеве подарят жителям современный ФОК. Открывая комплекс, именно про это напомнит Президент - не доводить себя до больницы можно, регулярно занимаясь спортом.

Бассейн и метро в Минске

По той же причине, к 7 ноября в 2024 году в Минске открыли бассейн международного стандарта. Это первый в стране спортивный китайско-белорусский проект, объект выполнен в полном соответствии с требованиями Международной федерации плавания, здесь планируют проведение чемпионатов Европы и мира.

В практике спортивного плавания для достижения олимпийских результатов очень важны технологии, в новом бассейне они есть. Гидроканал - специальная система циркуляции воды, которая имитирует течение, позволяя пловцам тренироваться против потока.

Для прыгунов доступны не только платформы всех необходимых высот, но и специальный зал. На батутах и матах атлеты отрабатывают все нужные вращения и повороты.

"Будет результат и в этих видах спорта, все работающие в отрасли - тренеры, спортсмены - на это нацелены, но это кропотливый, тяжелый труд. Мы уже пересмотрели методики подготовки последние три года практически по всем видам спорта. Маленького ребенка лет 4-х приводим на плаванье для того, чтобы вырастить спортсмена, чтобы он стал в одну шеренгу с топовыми спортсменами мира, но для этого не один пуд соли надо съесть", - заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Добраться до нового бассейна можно, выйдя со станции метро "Молодежная", которая была открыта в 1996 году, буквально через два года на этой же линии открывают еще три станции.

Метро развивалось даже в самые трудные годы становления государства, несмотря на все финансовые сложности. Только это могло быть спасением для города тогда уже миллионника, и это понимали все. Сегодня в пробке в Минске это скорее исключение, чем правило.

Минский метрополитен - это современная подземка, где есть автоматические стационарные двери, бестыковые рельсы, что означает минимум тряски и шума в вагонах, эскалаторы, которые способны вывозить до 9 тыс. человек в час, безбарьерная среда, минималистичный и стильный дизайн.

"Ежедневно Минским метрополитеном пользуются порядка 750 тыс. пассажиров. Мы занимаем основное место в сегменте городского общественного транспорта столицы. Скоро начнется проектирование четвертой кольцевой линии Минского метрополитена, такая линия у нас будет впервые, она объединит все три линии, будут пересадочные станции, что будет крайне удобно минчанам и гостям столицы. Она будет проходить в пределах второго транспортного кольца", - рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

БелАЭС - 5 лет!

Всем знаковый объект, который также открывали к 7 ноября в Беларуси, - 5 лет назад Президент запускает в эксплуатацию белорусскую АЭС.

Президент тогда скажет, что это решение далось непросто. Выбирали, изучая предложения всех мировых лидеров в этой сфере. И вопреки всем опасениям и испытаниям сделали.

Чуть позже мы запустим второй энергоблок и даже запланируем вторую БелАЭС. Но уже точно Беларусь пополнила список стран, которые используют мирный атом.

"Мы уже выработали более 53 млрд кВт/ч. Для сравнения надо сказать, что за 2024 год белорусские потребители использовали 43 с небольшим млрд кВт/ч. Это нам сегодня позволило очень уверенно чувствовать себя на мировом пространстве. Обратите внимание, какое количество стран сегодня заявляет о желании строить атомные станции - огромное. И очень многие сегодня это делают с Росатомом", - подчеркнул гендиректор БелАЭС Сергей Бобович.

В Беларуси есть свой завод по производству электричества, для жителей это означает более дешевые свет и основное топливо. В атмосферу попадает меньше парниковых газов на 7 млн т в год, а значит, чище воздух.

Можно смело покупать электромобиль, потому что нет проблем с заправками. Это все обеспечивает АЭС. А электрообогрев в домах и квартирах уже, в принципе, must-have, этот проект нам дал новые возможности во всех сферах.

Беларусь сохранила лучшие традиции прошлого, тем более они приносят реальную пользу. Каждое 7 ноября в Беларуси с момента обретения суверенности - это подведение каких-то результатов, разных по масштабу, но каждое из них это достижение. Для конкретной семьи, региона или Беларуси в целом. Хорошая традиция, которую точно нужно оставлять на будущее.