Звание самой красивой новогодней красавицы достается Бресту

В каком городе самая красивая новогодняя красавица? Интернет-портал news.by Белтелерадиокомпании подвел итоги конкурса новогодних елок страны. К голосованию подключилась вся Беларусь. Пост собрал более 220 тыс. голосов.

По мнению белорусов, приз зрительских симпатий и почетное 2-е место получает Гомель. Замыкает тройку победителей Витебск. Главные новогодние елки именно этих областных центров составили основную конкуренцию победительнице.