Звание самой красивой новогодней красавицы достается Бресту
Автор:Редакция news.by
В каком городе самая красивая новогодняя красавица? Интернет-портал news.by Белтелерадиокомпании подвел итоги конкурса новогодних елок страны. К голосованию подключилась вся Беларусь. Пост собрал более 220 тыс. голосов.
По мнению белорусов, приз зрительских симпатий и почетное 2-е место получает Гомель. Замыкает тройку победителей Витебск. Главные новогодние елки именно этих областных центров составили основную конкуренцию победительнице.
Звание самой красивой елки Беларуси достается Бресту по мнению подписчиков и читателей news.by.