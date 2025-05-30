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Новости
Организации Управления делами Президента реализуют около 40 инвестпроектов
5 часов назад
экономика
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Петкевич о ЦЭ: Все максимально сделано, чтобы создать комфортные условия
1 час назад
Честно и прозрачно - главный принцип вступительной кампании - 2025
2 часа назад
Журналисты обвинили премьер-министра Литвы в коррупции
2 часа назад
Нюансы системы образования обсудили в "Клубе редакторов"
2 часа назад
Дуда вручил награду главе управления разведки Украины
2 часа назад
Определись победители конкурса молодежных аналитических проектов
2 часа назад
В новое производство ветпрепаратов вложено более 15 млн долларов
2 часа назад
Петкевич: С дракончиками и зайчиками точно не поступишь
2 часа назад
Петкевич о ЦЭ и ЦТ: Все открыто, нет субъективизма, нет договорняков
3 часа назад
Петкевич о вступительной кампании: Система должна быть убедительно справедливой
3 часа назад
Состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле будет прежним
4 часа назад
Новые вертолеты Ми-35М прибыли в Беларусь
5 часов назад
В Казахстане произошел взрыв на АЗС, есть погибшие
5 часов назад
В Беларуси идет проверка реагирования на акты терроризма
6 часов назад
Лукашенко пожелал жителям Хорватии крепкого здоровья, счастья и процветания
6 часов назад
В "Великом камне" начнут производить инновационные ветпрепараты
7 часов назад
Более 100 школ столицы носят имена героев и известных деятелей
7 часов назад
II Республиканский конкурс молодежных аналитических проектов прошел в Минске
7 часов назад
III съезд партии "Белая Русь" состоится 28 июня
7 часов назад
Премьер-министр Венгрии призвал вернуть Европу на правильный путь
7 часов назад
экономика