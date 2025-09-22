3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Аналитик БИСИ о глобальной перестройке экономики: Минск и Пекин на пути инновационного партнерства
В условиях глобальной перестройки экономики Беларусь и Китай активно ускоряют сотрудничество в высокотехнологичных отраслях. Оценку двусторонним отношениям дал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Аналитик БИСИ подчеркнул: "Мы прекрасно видим, что сейчас идет перестройка мировой экономики. И важно как для Китая, так и для Беларуси ускорить сотрудничество в области производства, создания новых машин, оборудования, узлов, механизмов и в сфере машиностроения, и в сфере авиации, и космоса, и телекоммуникаций".
"Мы прекрасно понимаем, что сейчас и Китай, и Беларусь имеют практически единую научно-технологическую базу, - заметил эксперт. - Мы, белорусы, можем участвовать во многих корпоративных проектах Китая. Наша задача - по максимуму вовлечь наши предприятия в сотрудничество с китайскими корпорациями, создание высокотехнологических товаров, предоставление хороших, качественных услуг в разных сферах, в первую очередь - в сфере информатизации, расчетов, конструирования, инженерии на базе искусственного интеллекта".