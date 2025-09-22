Аналитик БИСИ о глобальной перестройке экономики: Минск и Пекин на пути инновационного партнерства

В условиях глобальной перестройки экономики Беларусь и Китай активно ускоряют сотрудничество в высокотехнологичных отраслях. Оценку двусторонним отношениям дал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Аналитик БИСИ подчеркнул: "Мы прекрасно видим, что сейчас идет перестройка мировой экономики. И важно как для Китая, так и для Беларуси ускорить сотрудничество в области производства, создания новых машин, оборудования, узлов, механизмов и в сфере машиностроения, и в сфере авиации, и космоса, и телекоммуникаций".