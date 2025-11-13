Беларусь и Алжир обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Министр также обсудил с Туфиком Джуамой актуальные вопросы сотрудничества стран и перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке контактов на высшем уровне, кроме того, затронули вопросы разработки совместных экономических проектов и расширение сотрудничества в сферах здравоохранения и образования.