Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Беларусь и Алжир обсудили перспективы развития двусторонних отношений

13 ноября глава МИД Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Алжира.

Министр также обсудил с Туфиком Джуамой актуальные вопросы сотрудничества стран и перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке контактов на высшем уровне, кроме того, затронули вопросы разработки совместных экономических проектов и расширение сотрудничества в сферах здравоохранения и образования.

Кстати, в 2025 году отмечается 30-летие установления дипотношений между Беларусью и Алжиром. Максим Рыженков и Туфик Джуама обменялись поздравлениями по этому случаю.

Разделы:

ПолитикаЭкономика

Теги:

сотрудничествоМаксим РыженковМИДАлжир