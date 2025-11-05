Беларусь и Казахстан обсудили наращивание промышленной кооперации

Белорусская делегация продолжает свою работу в Казахстане. Переговоры в узком и расширенном составе проводят премьер-министры двух стран, говорят о возможностях для наращивания взаимного товарооборота. Насыщенная повестка и у деловых кругов.

Главный акцент любой зарубежной командировки, особенно учитывая белорусскую масштабную правительственную и бизнес-делегацию, - экономическая эффективность. Именно об этом сегодняшнее мероприятие - пятое заседание Белорусско-казахстанского делового совета, которое проходит в Астане. Присутствуют около 100 бизнесменов. Обсуждают не просто продажи и торговлю, а промышленную кооперацию.

О ней говорили на примере АО "АгромашХолдинг" (это совместное предприятие, которое плотно работает с Гомсельмашем). Продукция этого предприятия закрывает треть казахстанского рынка. За все время сотрудничества выпустили уже больше 5 тыс. единиц на более чем 500 млн в валюте. Выпускают здесь 7 моделей, которые закрывают все классы зерно- и кормоуборочных комбайнов. Работает на предприятии 700 человек, что также важно для экономики Казахстана.

Промышленная кооперация - это тот путь развития, который выбирают и казахстанские, и белорусские предприятия. Как стало известно, по такому пути уже идет холдинг "АМКОДОР" - подписан контракт на 2026 год.

Александр Ефимов, гендиректор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга:

"По кооперационному направлению мы работаем впервые. Ранее были прямые поставки готовых машин, но с прямыми поставками не всегда удается конкурировать с локальными производителями - теми же сборочными предприятиями азиатских государств. Поэтому мы решили усилить свои позиции на этом рынке путем именно кооперационного сотрудничества".