Беларусь и Китай обсуждают создание общих цифровых платформ для развития женского бизнеса

Опыт Китая в цифровизации полезен Беларуси. Об этом Первому информационному" на площадке Глобального саммита женщин в Пекине заявила лидер белорусского женского движения Ольга Шпилевская.

Беларусь и Китай развивают новый уровень сотрудничества - технологический. 14 октября с участием первой леди Поднебесной открылась выставка, которая показывает, как цифровизация может помочь женщинам в развитии.

Успехи двух стран в области IT и внедрения передовых разработок важны для вовлечения в экономику все большего числа представительниц прекрасной половины человечества.

Пэн Лиюань, первая леди Китая, спецпосланник ЮНЕСКО:

"Все больше женщин повышают свою квалификацию и открывают для себя новые горизонты. Сегодня все страны ищут новые пути, чтобы расширить возможности для представительниц прекрасной половины человечества. "Много рук - легкая работа", - говорят в Китае. Общими усилиями мы сможем содействовать самореализации женщин и девочек и выйдем на новый уровень развития".

Тесное сотрудничество у Беларуси и Китая идет не только между представителями бизнеса и деловых кругов, но и между женскими объединениями. Речь идет о возможном создании общих цифровых платформ для продвижения женского бизнеса и стартапов, образовательных программ. Интересны новации цифровой медицины, где в центре внимания женское здоровье и счастливое материнство и детство.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Что касается цифровизации в сфере женского бизнеса, это интересно, мы заинтересованы в том, чтобы появлялись общие цифровые платформы, на которые могли бы выходить бизнесы Китая и Беларуси для того, чтобы мы сближались. Для нас также, безусловно, интересны маркетплейсы, потому что мы можем представлять свои товары. Я надеюсь, что появятся и некие общие образовательные платформы, на которых мы сможем делиться своими наработками в области образования и медицины. Сегодня технологии активно приходят в медицину, такой быстрый обмен опытом на платформах с помощью онлайн цифровых технологий будет всегда и всем полезен".

Глобальный женский саммит собрал представительниц более 150 стран, среди которых главы правительств и парламентов, руководители ключевых ведомств. Событие назвали новой главой в развитии женщин мира.