Беларусь и Куба готовы наращивать взаимные поставки медикаментов

Минск и Гавана наращивают сотрудничество по линии фармацевтики. На Кубе уже зарегистрировано более 50 белорусских лекарств. И эта работа продолжается.

Укрепление связей в этой и других сферах стороны обсудили 21 мая в парламенте на встрече спикера Палаты представителей Игоря Сергеенко с послом Кубы в Беларуси. Остров свободы славится высоким уровнем развития медицины, здесь производят качественные медикаменты. Заокеанские партнеры Беларуси готовы наращивать поставки отечественных препаратов на свой рынок. Более того, они готовы стать окном для продвижения белорусских медикаментов в регионе Латинской Америки.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

"На Кубе недавно была делегация фармацевтов-белорусов, которая устанавливала связи с кубинскими предприятиями. Сейчас идет процесс подписания контрактов. Кубинские медикаменты в Беларуси уже 10 лет. Главным образом это препараты против рака, которые очень хорошо зарекомендовали себя в протоколах по лечению этих болезней. Также развиваем для регистрации сейчас 3-4 препарата".

Куба может стать площадкой для продвижения на обширный латиноамериканский рынок не только белорусских лекарств, но и другой продукции, в том числе тракторов. Беларусь для Кубы является важной площадкой, подчеркнул посол. Два государства многое связывает.