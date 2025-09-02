Беларусь и ОАЭ подписали план сотрудничества на краткосрочную перспективу в военной сфере

Оборонные ведомства Беларуси и ОАЭ утвердили план сотрудничества на краткосрочную перспективу. Об этом информирует БЕЛТА , ссылаясь на Министерство обороны Беларуси.

В Объединенных Арабских Эмиратах проходит первое заседание белорусско-эмиратского Совместного комитета по военному сотрудничеству. Белорусскую сторону на заседании возглавляет начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Впервые в истории двустороннего взаимодействия подписан план сотрудничества оборонных ведомств на краткосрочную перспективу. "Это свидетельствует о взаимной заинтересованности в дальнейшем укреплении сотрудничества, его наполнении практическим содержанием. По результатам мероприятия констатирована неизменная нацеленность сторон на поддержание активного диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркнули в Министерстве обороны Беларуси.