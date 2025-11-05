Беларусь и Узбекистан подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в области культуры

Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью по подготовке кадров для сферы культуры. 5 ноября в Ташкенте прошли переговоры профильных министерств.

Речь идет не только о творческих специалистах, но и технических. Стране нужны художники-аниматоры, создатели графического контента. Также договорились о проведении Дней культуры Узбекистана в Беларуси.

Озодбек Назарбеков, министр культуры Узбекистана:

"Именно технологии по линии культуры и искусства сейчас очень развиты в Беларуси. В Узбекистане пока очень мало таких специалистов, педагогов почти не имеется. Мы нуждаемся в помощи Беларуси".

Марат Лагутко, директор Национального академического народного хора Беларуси им. Г. И. Цитовича:

"Мы в Государственной филармонии Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве, учитывая то, что в Узбекистане, так же, как и у нас, филармония - это достаточно многоструктурное учреждение. У них есть подразделения во всех областных центрах. Мы будем налаживать взаимоотношения между коллективами фольклорного направления. Со своей стороны Беларусь готова оказать Государственной филармонии Узбекистана помощь и поддержку, необходимую в рамках их сотрудничества с другими нашими коллективами".

5 ноября был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Государственным театром музыкальной комедии Узбекистана и Белорусской государственной филармонией. Скрепили решение о совместной работе также руководители Больших театров.

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:

"Речь идет об обменных гастролях. Мы говорили о том, что театры сегодня стоят на старте обновления, о спектаклях, которые могут привлечь молодежь".

Алибек Кабдурахманов, директор Государственного академического Большого театра им. Алишера Навои (Узбекистан):

"Для меня это большой шаг и личная победа, потому что белорусы - братский народ".