Беларусь и Узбекистан подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в области культуры
Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью по подготовке кадров для сферы культуры. 5 ноября в Ташкенте прошли переговоры профильных министерств.
Речь идет не только о творческих специалистах, но и технических. Стране нужны художники-аниматоры, создатели графического контента. Также договорились о проведении Дней культуры Узбекистана в Беларуси.
Озодбек Назарбеков, министр культуры Узбекистана:
"Именно технологии по линии культуры и искусства сейчас очень развиты в Беларуси. В Узбекистане пока очень мало таких специалистов, педагогов почти не имеется. Мы нуждаемся в помощи Беларуси".
Марат Лагутко, директор Национального академического народного хора Беларуси им. Г. И. Цитовича:
"Мы в Государственной филармонии Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве, учитывая то, что в Узбекистане, так же, как и у нас, филармония - это достаточно многоструктурное учреждение. У них есть подразделения во всех областных центрах. Мы будем налаживать взаимоотношения между коллективами фольклорного направления. Со своей стороны Беларусь готова оказать Государственной филармонии Узбекистана помощь и поддержку, необходимую в рамках их сотрудничества с другими нашими коллективами".
5 ноября был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Государственным театром музыкальной комедии Узбекистана и Белорусской государственной филармонией. Скрепили решение о совместной работе также руководители Больших театров.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:
"Речь идет об обменных гастролях. Мы говорили о том, что театры сегодня стоят на старте обновления, о спектаклях, которые могут привлечь молодежь".
Алибек Кабдурахманов, директор Государственного академического Большого театра им. Алишера Навои (Узбекистан):
"Для меня это большой шаг и личная победа, потому что белорусы - братский народ".
Стороны договорились также о совместной работе в кинематографе.