Беларусь и Вьетнам заинтересованы в развитии туризма

Беларусь и Вьетнам обмениваются опытом по развитию женских движений. Это проекты для развития страны, а также поддержка женских стартапов и женщин, которые попали в трудную ситуацию.

В городе Хайфон состоялась встреча белорусской делегации с руководством Отечественного фронта и союза женщин этого города. Это крупный центр на северо-востоке Вьетнама, третий в стране по населению. Здесь развита промышленность, ориентированная на переработку, машиностроение, химию, а также портовую деятельность и судостроение, чему способствует расположение города.

Союзы женщин Беларуси и Вьетнама подписали меморандум Меморандум закрепляет договоренность об обмене информацией о деятельности союзов, проработке совместных проектов и участии в акциях и конференциях 18.11.2025 10:58

Наращивать взаимодействие предложено и на межрегиональном уровне. К примеру, развивать партнерство с Гомельской областью. Хайфон - это крупный морской порт Вьетнама. Здесь заинтересованы в закупке мясных консервов, детского питания, сухого обезжиренного молока.