3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Беларусь и Вьетнам заинтересованы в развитии туризма
Беларусь и Вьетнам обмениваются опытом по развитию женских движений. Это проекты для развития страны, а также поддержка женских стартапов и женщин, которые попали в трудную ситуацию.
В городе Хайфон состоялась встреча белорусской делегации с руководством Отечественного фронта и союза женщин этого города. Это крупный центр на северо-востоке Вьетнама, третий в стране по населению. Здесь развита промышленность, ориентированная на переработку, машиностроение, химию, а также портовую деятельность и судостроение, чему способствует расположение города.
Союзы женщин Беларуси и Вьетнама подписали меморандум
Меморандум закрепляет договоренность об обмене информацией о деятельности союзов, проработке совместных проектов и участии в акциях и конференциях
Наращивать взаимодействие предложено и на межрегиональном уровне. К примеру, развивать партнерство с Гомельской областью. Хайфон - это крупный морской порт Вьетнама. Здесь заинтересованы в закупке мясных консервов, детского питания, сухого обезжиренного молока.
Беларусь и Вьетнам заинтересованы в укреплении связей между народами, в развитии туризма. В знак уважения к религиозным предпочтениям народа белорусская делегация преклонилась к святыням буддийского храма. Это масштабный комплекс на 400 гектарах, внесенный в список наследия ЮНЕСКО.