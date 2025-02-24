Беларусь с площадки ООН призвала к перезагрузке в сфере прав человека

"Свободная Европа закрывает у себя белорусские и российские СМИ. Закрыла практически все. Но разве наша, как говорят, пропаганда из нескольких каналов может нанести вред масштабной западной информационной идеологической машине? Да бросьте! Даже это право граждан получать доступ к ничтожному альтернативному мнению сегодня уничтожено".

Глава белорусского внешнеполитического ведомства привел еще пример циничности. "В ЕС запрещают прямо или косвенно право на передвижение через границу не только своих граждан, но и граждан Беларуси и России через нашу, с Евросоюзом, границу. Я имею в виду не всех в Евросоюзе, а вот Польшу, Литву, Латвию. Мы, кстати, знаем, чего они боятся. Правды. Правды, которую с собой привезут их граждане из поездки в наши страны. Парадокс, но еще 40 лет назад Запад именно вводил санкции против СССР на ограничение прав советских граждан на выезд за рубеж, чтобы они, как тогда мы говорили, не привозили капиталистическую правду", - напомнил Максим Рыженков.