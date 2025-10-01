Беларусь требует соблюдать международное воздушное право

Беларусь выступает против политизированных запретов в гражданской авиации. В эти дни делегация Минтранса Беларуси (во главе с замминистра) принимает участие в заседании 42-й Ассамблеи Международной организации гражданской авиации.

В своем выступлении Сергей Дубина отметил, что дискриминационный запрет на использование воздушного пространства, отказ в предоставлении информации для обеспечения поддержания летной годности, аэронавигационного и наземного обслуживания негативным образом влияют как на безопасность полетов, так и на устойчивое развитие мировой гражданской авиации.