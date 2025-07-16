Белорусская делегация во главе с Максимом Рыженковым работала в Таиланде

Беларусь последовательно выходит на дальнюю дугу. Страна развивает сотрудничество с теми, кто готов работать на равных - на принципах взаимоуважения.

Таиланд - один из ключевых партнеров Беларуси в АСЕАН, так называемый азиатский тигр второй волны и огромный рынок более чем в 60 млн человек. Здесь есть белорусские интересы, которые стоит активно продвигать. 16 июля в Таиланде работала белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым.

Это первый визит в Таиланд Максима Рыженкова и в принципе министра иностранных дел за всю историю суверенной Беларуси. Уже рано утром по прилете встреча произошла прямо в аэропорту - настолько насыщенная повестка. Ее основой является встреча с политическим истеблишментом страны. Одна из локаций - Национальная ассамблея - двухпалатный парламент.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/230c5396-ffe3-4005-9a78-82afc004ac95/conversions/d2544afd-9b54-45d4-966f-6ec01cbf32d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/230c5396-ffe3-4005-9a78-82afc004ac95/conversions/d2544afd-9b54-45d4-966f-6ec01cbf32d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/230c5396-ffe3-4005-9a78-82afc004ac95/conversions/d2544afd-9b54-45d4-966f-6ec01cbf32d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/230c5396-ffe3-4005-9a78-82afc004ac95/conversions/d2544afd-9b54-45d4-966f-6ec01cbf32d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Таиланде одна из палат парламента называется так же, как в Беларуси - Палата представителей. Но если у белорусов 10 депутатов, то здесь 500. Это с поправкой на размер страны. Но что объединяет две страны - это общий подход к законодательной деятельности.

В основе лежат равные права и возможности, справедливость и международное сотрудничество, а зачастую и настоящая дружба. Несмотря на такую близость во взглядах, последние контакты между двумя парламентами были около 10 лет назад. Сейчас время активизировать работу, тем более интерес есть с двух сторон.

Ван Мухаммад Нор Матха, председатель Национальной ассамблеи Таиланда:

"Будьте уверены в моей полной поддержке всех инициатив, которые касаются сотрудничества Беларуси и Таиланда. Только скажите, и мы сделаем все возможное. Передайте наши теплые пожелания Президенту Беларуси Александру Лукашенко".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6747fed5-93d7-4a66-8fcc-79282967dfc7/conversions/202898e4-527a-4601-b132-ce91a434e9ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6747fed5-93d7-4a66-8fcc-79282967dfc7/conversions/202898e4-527a-4601-b132-ce91a434e9ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6747fed5-93d7-4a66-8fcc-79282967dfc7/conversions/202898e4-527a-4601-b132-ce91a434e9ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6747fed5-93d7-4a66-8fcc-79282967dfc7/conversions/202898e4-527a-4601-b132-ce91a434e9ca-xl-___webp_1920.webp 1920w

О сотрудничестве по разным направлениям Максим Рыженков продолжил говорить со своим тайландским коллегой. Беларусь и Таиланд - страны-партнеры БРИКС, приверженцы многополярного мира. Поэтому здесь задачи у МИДов во многом совпадают.

Важным вопросом является экономика. Таиланд оставался единственной страной региона, где еще не функционировала профильная рабочая группа. 16 июля этот вопрос решен. Создан совместный Белорусско-Таиландский комитет по торговому и экономическому сотрудничеству. Задача - поиск перспективных ниш для роста товарооборота. Он еще не в полной мере отражает возможности и интересы.

Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fe4c32d-de17-4333-8078-533e08de8d39/conversions/663a017b-c6be-46e1-9456-7b6ad0c9893a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fe4c32d-de17-4333-8078-533e08de8d39/conversions/663a017b-c6be-46e1-9456-7b6ad0c9893a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fe4c32d-de17-4333-8078-533e08de8d39/conversions/663a017b-c6be-46e1-9456-7b6ad0c9893a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fe4c32d-de17-4333-8078-533e08de8d39/conversions/663a017b-c6be-46e1-9456-7b6ad0c9893a-xl-___webp_1920.webp 1920w Максим Рыженков

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Это очень интересный инструмент, очень важный для развития всего комплекса двусторонних отношений, причем не только торгово-экономических, но также и культурных связей, гуманитарного сотрудничества, политических контактов. Этот комитет свою роль видит в том, чтобы ускорять процессы развития достроенных отношений на всех треках. Естественно, очередную роль играет на торгово-экономическом сотрудничестве. Сегодня мы говорили не только о работе самого комитета, но и также о создании механизмов на уровне бизнес-контактов, торгово-промышленных палат сотрудничества, проведения визитов делегации".

Говорили также про обеспечение продовольственной безопасности. Гостям интересен белорусский опыт. Беларусь ждет их в 2026 году на Белагро. Также планируется ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли между Таиландом и ЕАЭС - в год председательства Беларуси это особенно важно.

Еще одной важной темой является туризм. Визовые правила упростили, теперь очередь за прямым авиасообщением. Рейс точно будет востребован и среди туристов, и среди бизнеса. Возможностей для общения и сотрудничества очень много.

Коранун Суконритикорн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d77f49a-e0bd-4503-9ab4-ab3559a9e314/conversions/83d61b16-dbc9-41a4-a5b6-2a1e7d69008f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d77f49a-e0bd-4503-9ab4-ab3559a9e314/conversions/83d61b16-dbc9-41a4-a5b6-2a1e7d69008f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d77f49a-e0bd-4503-9ab4-ab3559a9e314/conversions/83d61b16-dbc9-41a4-a5b6-2a1e7d69008f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d77f49a-e0bd-4503-9ab4-ab3559a9e314/conversions/83d61b16-dbc9-41a4-a5b6-2a1e7d69008f-xl-___webp_1920.webp 1920w Коранун Суконритикорн

Коранун Суконритикорн, почетный консул Беларуси в Таиланде:

"Я являюсь почетным консулом Республики Беларусь в Таиланде. Была назначена в 2016 году. Учитывая мой опыт, я была в Беларуси четыре раза. На мой взгляд, у нас есть достаточно возможностей для развития двустороннего сотрудничества. Все эти опции предоставлены как белорусской, так и тайской стороне".