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Белорусская делегация во главе с Максимом Рыженковым работала в Таиланде
Беларусь последовательно выходит на дальнюю дугу. Страна развивает сотрудничество с теми, кто готов работать на равных - на принципах взаимоуважения.
Таиланд - один из ключевых партнеров Беларуси в АСЕАН, так называемый азиатский тигр второй волны и огромный рынок более чем в 60 млн человек. Здесь есть белорусские интересы, которые стоит активно продвигать. 16 июля в Таиланде работала белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым.
Это первый визит в Таиланд Максима Рыженкова и в принципе министра иностранных дел за всю историю суверенной Беларуси. Уже рано утром по прилете встреча произошла прямо в аэропорту - настолько насыщенная повестка. Ее основой является встреча с политическим истеблишментом страны. Одна из локаций - Национальная ассамблея - двухпалатный парламент.
В Таиланде одна из палат парламента называется так же, как в Беларуси - Палата представителей. Но если у белорусов 10 депутатов, то здесь 500. Это с поправкой на размер страны. Но что объединяет две страны - это общий подход к законодательной деятельности.
В основе лежат равные права и возможности, справедливость и международное сотрудничество, а зачастую и настоящая дружба. Несмотря на такую близость во взглядах, последние контакты между двумя парламентами были около 10 лет назад. Сейчас время активизировать работу, тем более интерес есть с двух сторон.
Ван Мухаммад Нор Матха, председатель Национальной ассамблеи Таиланда:
"Будьте уверены в моей полной поддержке всех инициатив, которые касаются сотрудничества Беларуси и Таиланда. Только скажите, и мы сделаем все возможное. Передайте наши теплые пожелания Президенту Беларуси Александру Лукашенко".
О сотрудничестве по разным направлениям Максим Рыженков продолжил говорить со своим тайландским коллегой. Беларусь и Таиланд - страны-партнеры БРИКС, приверженцы многополярного мира. Поэтому здесь задачи у МИДов во многом совпадают.
Важным вопросом является экономика. Таиланд оставался единственной страной региона, где еще не функционировала профильная рабочая группа. 16 июля этот вопрос решен. Создан совместный Белорусско-Таиландский комитет по торговому и экономическому сотрудничеству. Задача - поиск перспективных ниш для роста товарооборота. Он еще не в полной мере отражает возможности и интересы.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Это очень интересный инструмент, очень важный для развития всего комплекса двусторонних отношений, причем не только торгово-экономических, но также и культурных связей, гуманитарного сотрудничества, политических контактов. Этот комитет свою роль видит в том, чтобы ускорять процессы развития достроенных отношений на всех треках. Естественно, очередную роль играет на торгово-экономическом сотрудничестве. Сегодня мы говорили не только о работе самого комитета, но и также о создании механизмов на уровне бизнес-контактов, торгово-промышленных палат сотрудничества, проведения визитов делегации".
Говорили также про обеспечение продовольственной безопасности. Гостям интересен белорусский опыт. Беларусь ждет их в 2026 году на Белагро. Также планируется ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли между Таиландом и ЕАЭС - в год председательства Беларуси это особенно важно.
Еще одной важной темой является туризм. Визовые правила упростили, теперь очередь за прямым авиасообщением. Рейс точно будет востребован и среди туристов, и среди бизнеса. Возможностей для общения и сотрудничества очень много.
Коранун Суконритикорн, почетный консул Беларуси в Таиланде:
"Я являюсь почетным консулом Республики Беларусь в Таиланде. Была назначена в 2016 году. Учитывая мой опыт, я была в Беларуси четыре раза. На мой взгляд, у нас есть достаточно возможностей для развития двустороннего сотрудничества. Все эти опции предоставлены как белорусской, так и тайской стороне".
Работа на дальней дуге продолжается. 17 июля начинается двухдневный марафон встреч и переговоров в Лаосе. К этой минуте белорусская делегация во главе с Максимом Рыженковым уже прибыла во Вьентьян. Главной темой будет также развитие сотрудничества по всем направлениям.