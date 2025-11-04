3.68 BYN
Белорусская правительственная делегация прибыла в Казахстан - Что в программе, какой эффект ждем?
Беларусь открывает для себя дальнюю дугу, параллельно укрепляя связи с проверенными партнерами. Один из них - это Казахстан. За 8 месяцев товарооборот уже превысил 867 млн долларов.
Традиционная ежегодная планка в миллиард будет взята, но этого еще недостаточно. Для поиска новых совместных возможностей в Астану прибыла наша делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным.
Астана встретила белорусскую делегацию морозной погодой, настоящей зимой. Сейчас здесь минус 10, но из-за порыва ветра ощущается как минус 17. Резко континентальный климат, это про постоянную перемену условий, но это не касается наших теплых партнерских и даже дружеских отношений. Беларусь и Казахстан взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ШОС, сейчас еще являются странами - партнерами БРИКС.
Казахстан - это наш третий мировой экономический партнер после России и Китая. Но потенциал еще далеко не исчерпан, для этого самое главное - это взаимный интерес.
Об этом хорошо скажет и интенсивность контактов. В октябре прошел первый двусторонний аграрный форум, главный урожай которого - контракты на 90 млн в валюте. В прошлую среду (29 октября) телефонный звонок провели президенты Беларуси и Казахстана. Говорили в том числе и о работе нашей правительственной делегации. Менее чем неделю спустя Касым-Жомарт Токаев принимает у себя белорусского премьера Александра Турчина.
В приоритете экономика: встреча премьер-министра Беларуси с президентом Казахстана
Торговля между Беларусью и Казахстаном успешно развивается, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Где-то на уровне от 900 до миллиарда долларов. Но в целом я хотел бы подчеркнуть, что мы с большой симпатией и уважением относимся к вашей стране, к вашему народу, его самобытной культуре, - подчеркнул он. - Это, конечно же, огромная заслуга лидера Беларуси Александра Ивановича Лукашенко. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать привет и наилучшие пожелания Президенту Беларуси. Мы настроены на самую позитивную работу с соответствующим результатом, потому что заинтересованы в том, чтобы успешное развитие сотрудничества имело свое продолжение".
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин поблагодарил президента Казахстана за возможность встречи с ним и передал самые теплые пожелания от Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Буквально вчера мы с ним беседовали длительное время, я подробно проинформировал, с чем мы летим в Казахстан, - рассказал он. - Мы в Беларуси, как ваши друзья, внимательно смотрим за развитием Казахстана и радуемся вашим успехам, потому что уже на протяжении длительного времени страна демонстрирует устойчивый экономический рост. Мы не можем не радоваться тем достижениям, которые вы на сегодняшний день имеете".
И если говорят об успехах, одно из главных конкурентных преимуществ Казахстана - масштабная цифровизация.
Казахстанская Минцифра недавно прошла реорганизацию, теперь она называется Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Обратите внимание, искусственный интеллект здесь стоит на первом месте. Это говорит о том, какое внимание в Казахстане уделяют внедрению технологий в каждую сферу жизни.
Цифровое государство: внедрение технологий во все сферы жизни
Какие цифровые процессы, куда конкретно внедрять и как сделать это экономически эффективно - здесь экспертом на уровне государства выступает офис цифрового правительства. Глобальная цель - максимальное удобство для граждан. По этому же пути идет и Беларусь.
Дмитрий Мун, замминистра искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана:
"У нас утверждена карта из 50 агентов, которые будут внедрены в этом году в различные госорганы. Я думаю, что у Республики Беларусь тоже есть соответствующие планы, мы можем обменяться для того, чтобы приумножить кейсы в каждом государстве".
Наш опыт в Казахстане ценят. Например, по аналогии с ПВТ создан IT-парк "Астана хаб".
Здесь уже больше 1700 компаний. Для них и солидные налоговые льготы, и, конечно, образовательный модуль. Если есть мотивация - добро пожаловать, возраст и профессия не важны.
Алена Славкина, директор IT-парка "Астана хаб" (Казахстан):
"У нас есть студенты, которым и 50 лет, и 40 лет. Это те, которые работали юристами, врачами или мамой в декрете. Т.е. у нас не требуется какого-то бэкграунда определенного в IT или в кодинге. Это могут быть люди любые, которые хотят получить дополнительные навыки".
Полученные знания и навыки уж точно будет востребованы, искусственный интеллект может стать надежным помощником и учителю, и врачу.
Султан Джумабаев, основатель и руководитель медицинского стартапа (Казахстан):
"Мы создаем платформу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет оптимизировать операционные и рутинные процессы врача в виде ведения медицинской документации. Если проще говорить, мы стараемся сделать так, чтобы каждый врач был отлучен от клавиатуры во время ведения приема и был больше вовлечен в проблему пациента".
Технологии на благо людей
Белорусская делегация во главе с премьером 4 ноября досконально изучила опыт казахстанских коллег. Конечно, есть немало актуального и для нашей страны.
Юлия Шапкина, замминистра связи и информатизации Беларуси:
"Направление развития у нас идентичное: аналитика для выявления социальных потребностей населения, более адресная помощь с помощью технологий, поддержка населения с помощью технологий. Все это мы заложили в новую пятилетку и, конечно, будем развивать, в том числе с применением передового опыта наших коллег".
Важно также внедрять инновации в производственный сектор. Промышленность и машиностроение в частности - одно из главных направлений визита белорусской делегации. Об этом будут говорить уже 5 ноября. Запланирована насыщенная повестка для деловых кругов.