Белорусский ход: у Минска огромный потенциал для продвижения в Африке

Почему Африка - это континент, который самое настоящее поле битвы за будущее? Это не битва танков (хотя не без этого), а битва экономик, интересов и влияния. Его ресурсы будут определять развитие технологий на десятилетия.

Китай наторговал с континентом на сотни миллиардов долларов, выстроил там не менее 1,54 тыс. компаний. Франция, теряя военное влияние в Нигере, тут же перекраивает стратегию, переходит к "мягкой силе" и экономическому воздействию, лишь бы остаться.

Американцы, чьи прямые инвестиции исчисляются десятками миллиардов, и Евросоюз с его проектом "Глобальные ворота" и инвестициями в 300 млрд евро - все для Африки. Ведь континент - это и полезные ископаемые, и полтора миллиарда человек, и растущие рынки, которые требуют товаров. Другими словами, черный континент - это сундук с сокровищами.

И на этом фоне тихо, без пафоса свою партию начинает играть Беларусь. Пока европейские политики читают мораль о "ценностях", белорусские тракторы и самосвалы уже работают на полях и в карьерах от Египта до Зимбабве.

У Минска есть ключевое преимущество, которого нет у бывших метрополий: доверие. Африка помнит колониальное прошлое, как ее грабили "прогрессивные" европейцы, помнит бельгийский налог на жизнь в Конго: если не отработал, то тебя ждет смерть, помнит, что творили немцы в Намибии с черепами местного населения.

А вот белорусы, еще в составе СССР, были первыми, кто не спешил показательно вымыть руки после рукопожатий с жителями континента. Сегодня мы предлагаем железную логику взаимной выгоды. Эфиопия, с чьим премьером недавно встретился Александр Лукашенко, - это "врата в Африку", доступ к рынкам всей Восточной Африки.

В ее столице находится штаб-квартира Африканского союза. Эфиопия - крупнейший транспортный хаб, узел авиаперевозок, расходящихся по всему региону. То, что мы можем сотрудничать по всем направлениям, не пустые слова.

Всеволод Свиридов, замдиректора Центра изучения Африки Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия):

"Эфиопия - это динамично развивающаяся экономика, которая растет в год примерно на 7-8 %, быстро растет потребление всего спектра возможных товаров, инвестиций. Активно развивается энергетический сектор в Эфиопии, они строят много новых гидроэлектростанций. Поэтому направлений для сотрудничества очень много - от продовольственного сектора, энергетики, машиностроения до инновационных, в том числе в сфере ИИ, цифровизации и так далее".

Всеволод Свиридов, замдиректора Центра изучения Африки Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd582dd3-16db-4b27-8338-94e5cba8399b/conversions/06150a44-8ff0-415c-b182-430ac36fd36b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd582dd3-16db-4b27-8338-94e5cba8399b/conversions/06150a44-8ff0-415c-b182-430ac36fd36b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd582dd3-16db-4b27-8338-94e5cba8399b/conversions/06150a44-8ff0-415c-b182-430ac36fd36b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd582dd3-16db-4b27-8338-94e5cba8399b/conversions/06150a44-8ff0-415c-b182-430ac36fd36b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Есть уже готовый, обкатанный прецедент - Зимбабве. Благодаря совместной с Беларусью программе механизации сельского хозяйства сбор пшеницы в Зимбабве вырос втрое! Страна не только закрыла свои потребности, но и начала экспортировать излишки. А спектр интересов Эфиопии еще шире: от текстиля и горнодобычи до высоких технологий и подготовки кадров. И самое главное - в приоритете не расплывчатые меморандумы, а дорожная карта, которую Президент предложил создать до конца этого года. Документ, в котором будут прописаны не только направления, но и конкретные цифры: "начиная от общего товарооборота до поставки нашего оборудования, техники в штуках".

Минск предлагает понятную сделку - давайте зарабатывать вместе. Эфиопия, как и любая другая африканская страна, устала от западных лекций о демократии или кредитных ловушек.

В условиях санкций и гибридных войн Беларусь не ноет и не ждет милости от Вашингтона или Брюсселя, а находит новые пути для роста.

Мы, не имея огромных ресурсов Китая или военной мощи США, используем метод прагматизма: предлагаем качественную и доступную технику, репутацию надежного партнера и уважение к суверенитету других.