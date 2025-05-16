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Белоусов: Россия и Беларусь, являясь союзниками, имеют общее оборонное пространство
Россия и Беларусь, являясь союзниками, имеют общее оборонное пространство и обязаны укреплять его как можно быстрее в нынешней очень сложной международной обстановке. Это подчеркнул министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов 16 мая во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, информирует БЕЛТА.
"Хотел бы отметить, что Россия и Беларусь не просто союзники. У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее", - подчеркнул глава оборонного ведомства. Он назвал три ключевых направления, по которым страны совместно работают для укрепления оборонного пространства.
Как сообщалось, министр обороны России Андрей Белоусов 16 мая прибыл в Минск с рабочим визитом, во время которого планирует принять участие в ряде переговоров.