Чешского дипломата объявили персоной нон-грата и обязали покинуть Беларусь в течение трех суток

В МИД Беларуси сообщили о том, что чешский дипломат объявлен персоной нон-грата, поэтому он в течение 72 часов должен покинуть Беларусь. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, пишет БЕЛТА.

Официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул: "Как вам уже известно, недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника".

"Сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон-грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси", - подчеркнул Руслан Варанков.

"Хотели бы дополнительно акцентировать, что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии, - продолжил пресс-секретарь МИД. - Мы вынуждены ответить в соответствии с существующей дипломатической практикой, в том числе и в контексте введенных ранее в отношении посольства Беларуси в Чехии ограничений".

19 сентября также был вызван в МИД временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Войцех Филимонович, с которым состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений. Подробности данного разговора будут сообщены позднее.