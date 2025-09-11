3.64 BYN
Делегация Алжира с рабочим визитом посетила Палату представителей Национального собрания Беларуси
Беларусь делает ставку на сотрудничество со странами дальней дуги. Большая роль здесь отводится парламентской дипломатии. 11 сентября в Палате представителей Национального собрания встречали делегацию из Алжира.
До этого партнеры общались онлайн, но пора переходить к новому этапу, тем более, как отметили на встрече, страны открывают новую книгу взаимоотношений.
Дело в том, что Беларусь и Алжир в 2025 году отметят 30 лет со дня установления дипотношений. И, конечно, за политикой нужно подтягивать и экономику, нужны новые совместные проекты.
Со стороны Алжира приехало 9 человек, все они представляют самые разные политические партии, разные политические силы. И это очень важно, несмотря на то что у них есть разница во взглядах, они сходятся в одном: нужно развивать отношения с Беларусью, запускать новые проекты в любых сферах.
В общем, взаимный интерес большой, и стороны будут работать над тем, чтобы воплотить все планы в жизнь как можно скорее.
Руслан Косыгин, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Конечно же, здесь огромный потенциал. И мы говорим о тех вещах, которые связаны с парламентской дипломатией. Это как раз то, что способствует продвижению проектов в самых различных сферах: сельском хозяйстве, экономике, культуре, здравоохранении. Потенциал огромен".
8 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом Игоря Сергеенко, председателя Палаты представителей, и говорили они в том числе о зарубежных контактах, о том, что если поехал в командировку за рубеж, нужно привезти с собой ряд конкретных договоренностей.
Поэтому после переговоров в Палате представителей у депутатов Алжира очень насыщенная повестка - посещение промышленных флагманов - МАЗ, МТЗ.
В эти дни в Алжире проходит большая африканская выставка товаров и услуг, представлено 80 стран. Там сейчас работает и экспозиция Беларуси с отечественными товарами, так что Алжир для Беларуси - точка входа в Африку, в огромный регион.