Депутат рассказал, почему межличностные отношения лидеров сейчас играют очень большую роль

Он действительно аксакал, если можно так выразиться, в политике. Большой авторитет среди конструктивных руководителей государства. И, конечно же, этот авторитет он использует для продвижения наших национальных интересов.

"Даже с теми, кто не всегда доброжелательно к нам относится, он держит хорошую такую мину при плохой игре партнеров", - заметил он.

Депутат также отметил, что в последние годы, когда мы живем в условиях турбулентности, межличностные отношения лидеров играют очень большую роль. "Как и роль самого лидера становится все более выразительной, все более важной, потому что нужно принимать решения иногда на ходу, нужно реагировать на ситуацию быстро, оперативно. И от мудрости руководителя, от его компетентности, от его ответственности, от его патриотизма зависит иногда положение всей страны. Мы видим этому множество примеров", - обозначил Валентин Семеняко.