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Депутат рассказал, почему межличностные отношения лидеров сейчас играют очень большую роль

Депутат рассказал, почему межличностные отношения лидеров сейчас играют очень большую роль

Президент Беларуси Александр Лукашенко уделяет большое внимание межличностным отношениям, которые играют большую роль сейчас, в условиях турбулентности. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко в "Актуальном интервью".

Он действительно аксакал, если можно так выразиться, в политике. Большой авторитет среди конструктивных руководителей государства. И, конечно же, этот авторитет он использует для продвижения наших национальных интересов.
Валентин Семеняко

"Даже с теми, кто не всегда доброжелательно к нам относится, он держит хорошую такую мину при плохой игре партнеров", - заметил он.

Депутат также отметил, что в последние годы, когда мы живем в условиях турбулентности, межличностные отношения лидеров играют очень большую роль. "Как и роль самого лидера становится все более выразительной, все более важной, потому что нужно принимать решения иногда на ходу, нужно реагировать на ситуацию быстро, оперативно. И от мудрости руководителя, от его компетентности, от его ответственности, от его патриотизма зависит иногда положение всей страны. Мы видим этому множество примеров", - обозначил Валентин Семеняко.

"И когда два таких лидера встречаются и находят между собой точки соприкосновения, это идет только на пользу обоим государствам и миру в целом", - подчеркнул он.

Актуальное интервьюАлександр Лукашенко