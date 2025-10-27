3.67 BYN
Диалог Запада и Востока: в Минске снова заговорят на языке международной дипломатии
В третий раз Минск становится большой площадкой для диалога Запада и Востока в масштабе континента. Буквально пара часов и на Минской международной конференции по безопасности соберутся представители более 40 государств и 7 международных организаций.
В мире сегодня осталось не так много площадок, где можно открыто без коленоприклонства обсудить текущие проблемы глобальной безопасности. Очагов становится больше, а диалога - меньше. Все это создает большую угрозу существования мира в целом. Однако Минск остается местом диалога и играет значительную роль в поиске разрешения конфликтов не только на полях конкретно этой конференции, а в целом.
Здесь можно вспомнить и работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, и Минские соглашения по Украине. Правда, некоторые участники отказались выполнять достигнутые договоренности. Это, как мы видим сегодня, привело к текущему кризису.
Беларусь по-прежнему обеспечивает возможность справедливой и равноправной дискуссии.
28 октября на полях Минской международной конференции по безопасности ожидаем министров иностранных дел России, Венгрии, КНДР, Мьянмы. Будет и специальный посланник правительства Китая, а также замминистры внешнеполитических ведомств Ирана, Индии, Камбоджи, Омана, ОАЭ, Таджикистана. Плюс еще международные организации.
Активное участие примет и экспертное сообщество - более двух сотен аналитиков, военных специалистов, исследователей из ведущих академических центров Евразии, включая тех, чье политическое руководство мы здесь, увы, не увидим - из стран НАТО. Это Италия, Испания, США, Швейцария, Великобритания и другие.
Цель этого диалога или основная тема - "Глобальный мировой беспорядок и головоломка евразийской безопасности".
Надо отметить, что в 2023-м именно в Минске впервые прозвучала идея о создании документа, который будет декларировать создание равной и неделимой архитектуры безопасности многополярного и справедливого мира. Эта концепция получила название "Хартия многообразия и многополярности в XXI веке".
Год спустя Президент Беларуси, выступая на форуме, тезисно выделил проблемы, которые требуют особого внимания: хищническая политика Запада, развязанные им информационные и санкционные войны, бессилие международно-правовых инструментов. В целом это то, с чем сталкивается каждая отдельная страна на Евразийском континенте.
Минск всегда готов к партнерству не только в рамках этой конференции. Белорусы - люди, которые умеют ценить добро и добром на это отвечать, отметил тогда Президент. Это не только слова. Мы это показываем на деле.
К нынешней конференции приковано внимание всего мира, даже той части, которая сегодня не сконцентрирована в Минске. Каждое сказанное предложение будет проанализировано. Журналисты "Первого информационного" в течении всей конференции будут держать новостную повестку.