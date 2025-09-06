3.63 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Экономист назвал Беларусь западной Брестской крепостью ШОС, которую враг не сможет пройти
Беларусь - это не только западные врата в ШОС, но и западная Брестская крепость объединения. Таким мнением в "Актуальном интервью" поделился экономист, преподаватель Белорусского государственного экономического университета Виктор Саевич.
О Беларуси экономист сказал так: "Не только врата, я бы сказал, западная Брестская крепость ШОС. Это та крепость, которую враг не пройдет".
"ШОС - это половина человечества, гигантская экономика, гигантские ресурсы. Мы уже вместе, нас уже не сломить. Но пришлось пройти тяжелые годы", - заметил Виктор Саевич, приведя в качестве примера для Беларуси годы после развала СССР, когда страну хотели сломить и повернуть в сторону Запада.
Образ Брестской крепости, символ несломленности, в новом контексте получает продолжение. Сегодня Беларусь отстаивает уже не рубежи одной страны, а принципы многополярного мира и коллективного суверенитета.