Экономист назвал Беларусь западной Брестской крепостью ШОС, которую враг не сможет пройти

Фото: Sputnik

Беларусь - это не только западные врата в ШОС, но и западная Брестская крепость объединения. Таким мнением в "Актуальном интервью" поделился экономист, преподаватель Белорусского государственного экономического университета Виктор Саевич.

О Беларуси экономист сказал так: "Не только врата, я бы сказал, западная Брестская крепость ШОС. Это та крепость, которую враг не пройдет".

"ШОС - это половина человечества, гигантская экономика, гигантские ресурсы. Мы уже вместе, нас уже не сломить. Но пришлось пройти тяжелые годы", - заметил Виктор Саевич, приведя в качестве примера для Беларуси годы после развала СССР, когда страну хотели сломить и повернуть в сторону Запада.