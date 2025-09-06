Эксперт: Авторитет Беларуси несопоставим с ее размерами

Беларусь уже более 30 лет идет своим курсом. Об этом экономист, преподаватель Белорусского государственного экономического университета Виктор Саевич напомнил в "Актуальном интервью".

"Республика Беларусь, конечно, уступает по своим масштабам (размерам территории - ред.) и огромной России, и могучему Китаю, Индии и Казахстану, - заметил преподаватель БГЭУ. - Но, скажем честно, авторитет Беларуси несопоставим с территорией и населением. Это намного больше".

Беларусь играет очень большую роль. Потому что именно она первая из всех стран не сломилась под натиском Запада. И уже более 30 лет идет своим курсом. Виктор Саевич

Экономист напомнил о 1990-2000-х годах, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел к власти, когда враги хотели сломить республику, повернуть ее в сторону Запада. "Хотели превратить ее в придаток, как превратили Прибалтику и, к сожалению, превращают Украину, Молдову. Беларусь не пошла путем такого придатка, стала на свой путь. И в тяжелейших условиях показала пример всему Глобальному Югу и Глобальному Востоку", - обозначил он.