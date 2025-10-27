Эксперт: III Минская международная конференция по евразийской безопасности предложит решение кризиса

"Что касается ожидания результатов от данной конференции, то хочу отметить, что участие в форуме руководителей внешнеполитических ведомств стран Большой Евразии, представителей международных организаций, которые работают в Евразийском регионе, а также экспертов и представителей академического сообщества, позволит не только обсудить предложенные инициативы по регулированию конфликтов, восстановлению доверия и укреплению безопасности, но и предложить путь выхода из кризиса и обеспечения безопасности глобального Юга и Востока. Будет предложена работа по формированию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Именно в Евразии находятся страны, которые способны возглавить движение к всеобщей безопасности. И они уже выдвинули ряд важнейших инициатив по формированию равной и неделимой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, а также многополярного и справедливого миропорядка в условиях кризиса существующего мироустройства военно-политического противостояния".