Игорь Назарук: СНГ становится центром притяжения в условиях глобальных вызовов

На заседании Совета глав правительств СНГ в Минске постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах Содружества Независимых Государств Игорь Назарук рассказал о растущей роли СНГ на мировой арене, перспективах сотрудничества с ЕАЭС и усилиях по снятию барьеров для торговли и взаимодействия.

Он подчеркнул открытость Содружества для новых партнеров и значимость интеграционных процессов в условиях глобальных изменений.

Игорь Назарук отметил, что в условиях переформатирования полюсов на политической карте мира СНГ становится важным центром притяжения для внешних партнеров.

"Содружество включает 11 государств, и, несмотря на то, что Украина и Молдова приостановили или ограничили свое участие, двери для всех остаются открытыми", - подчеркнул он.

Грузия, к примеру, продолжает участвовать в соглашении о зоне свободной торговли, а СНГ готово к сотрудничеству с любыми странами, заинтересованными в интеграции.

Роль Содружества возрастает на фоне глобальных вызовов, таких как санкционное давление и трансграничные ограничения. Для привлечения новых партнеров СНГ преобразовало свое правовое поле, введя институты наблюдателя и партнера.

"Наши казахстанские друзья инициировали формат СНГ+, который позволяет привлекать не только страны объединения, но и руководителей международных организаций или глав государств на временной основе", - рассказал Игорь Назарук.

Этот формат свидетельствует о растущем интересе к Содружеству и его открытости к новым формам взаимодействия.

Одной из ключевых тем заседания в Минске стало снятие барьеров в торгово-экономическом сотрудничестве. По словам Игоря Назарука, эта работа началась по инициативе Беларуси несколько лет назад. Создана группа высокого уровня, которая регулярно рассматривает претензии сторон - как двусторонние, так и многосторонние.

"Мы анализируем вопросы, берем домашние задания и отрабатываем их. Важно не только снимать барьеры, но и изначально избегать их появления, чтобы не пострадали ни производители, ни потребители", - отметил он.

Такой подход позволяет находить мягкие решения, учитывающие интересы всех сторон.

Говоря о взаимодействии СНГ с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Игорь Назарук назвал последнего "внутренней структурой" Содружества. В ЕАЭС входят пять стран, а также государства-наблюдатели - Куба, Молдова и Узбекистан, с которыми налажено активное сотрудничество.

"Многие вопросы, обсуждаемые в СНГ, находят продолжение в ЕАЭС, где идет более тонкая настройка с учетом региональных или более широких интересов", - пояснил он.