Недавний визит белорусской председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко во Вьетнам стал важным шагом в укреплении межгосударственного сотрудничества.

Председатель поделился подробностями своей командировке, которая проходила по поручению Главы государства Александра Лукашенко.

Поездка, приуроченная к 80-летию Августовской революции и Дню независимости Социалистической Республики Вьетнам, носила насыщенный деловой характер. В ее рамках были проведены встречи с высшим руководством страны: Генеральным секретарем ЦК Компартии, Президентом и руководителем Национального собрания.

Делегация также посетила провинцию Лаокай, расположенную в 300 км от Ханоя, где обсуждались конкретные вопросы экономического сотрудничества.

Важно отметить, что вся эта работа осуществлялась в тесном взаимодействии с Правительством Беларуси, Министерством иностранных дел и посольством, что обеспечило ее комплексный и результативный характер.

Одним из ярких символов укрепления сотрудничества стала торжественная передача десяти автомобилей BELAZ вьетнамской стороне. Кроме того, было подписано важное соглашение между предприятием "Белшина" и вьетнамскими партнерами на поставку каучука.

"Стараемся во всех таких своих поездках находить именно свою нишу", - отметил Игорь Сергеенко.

Во время визита в Египет, где также проявился интерес к развитию контактов с Беларусью.

Что касается планов на ближайшее время в контексте международных отношений, то особое внимание уделяется деятельности групп дружбы, созданных в Национальном собрании по конкретным странам и регионам. По словам председателя, эти группы активно развивают контакты с зарубежными партнерами: "Вот в ближайшее время готовится визит группы дружбы к нам парламентариев из Алжира. Буквально недавно мы принимали депутатов из Индонезии. Впереди - визиты депутатов из Турции и Вьетнама".