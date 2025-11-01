Какие вопросы должны находиться в фокусе внимания ЮНЕСКО, рассказал Амбразевич

Вопросы сохранения и распространения исторической правды о Второй мировой войне, вопросы неприкосновенности мест захоронения, а также памятников освободителям и жертвам должны постоянно находиться в фокусе внимания ЮНЕСКО. Об этом заявил глава делегации Республики Беларусь Юрий Амбразевич на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

"Недопустимо замалчивание фактов решающего вклада Советского Союза в победу над фашизмом, огромных жертв населения СССР и героизма солдат Красной армии, так же как игнорирование факта геноцида народа Беларуси, - отметил белорусский дипломат. - В условиях конфликтов, сопровождающих формирование нового мирового порядка, внимание ЮНЕСКО к урокам самой страшной из войн прошлого является важнейшим условием реализации мандата организации".

Он обратил внимание, что сегодня регионализм набирает силу, многополярность становится реальностью, сила цивилизационного многообразия становится очевидностью, которую нельзя игнорировать. Вклад так называемых развитых государств в мировую экономику, в мировую культуру стремительно уравновешивается вкладом Глобального Юга.