Какие вопросы должны находиться в фокусе внимания ЮНЕСКО, рассказал Амбразевич
Вопросы сохранения и распространения исторической правды о Второй мировой войне, вопросы неприкосновенности мест захоронения, а также памятников освободителям и жертвам должны постоянно находиться в фокусе внимания ЮНЕСКО. Об этом заявил глава делегации Республики Беларусь Юрий Амбразевич на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
"Недопустимо замалчивание фактов решающего вклада Советского Союза в победу над фашизмом, огромных жертв населения СССР и героизма солдат Красной армии, так же как игнорирование факта геноцида народа Беларуси, - отметил белорусский дипломат. - В условиях конфликтов, сопровождающих формирование нового мирового порядка, внимание ЮНЕСКО к урокам самой страшной из войн прошлого является важнейшим условием реализации мандата организации".
Он обратил внимание, что сегодня регионализм набирает силу, многополярность становится реальностью, сила цивилизационного многообразия становится очевидностью, которую нельзя игнорировать. Вклад так называемых развитых государств в мировую экономику, в мировую культуру стремительно уравновешивается вкладом Глобального Юга.
"Помимо позитива такие тенденции, к сожалению, имеют негативный потенциал: возрастает конкуренция за природные ресурсы, рынки и людей. Что может сделать ЮНЕСКО, чтобы нарождающийся мир был миром без войн, миром равноправия народов и возрожденного международного права? В качестве одного из ответов на этот вопрос белорусская сторона рассматривает выдвинутую на саммите ООН в 2005 году инициативу Президента Республики Беларусь о признании многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. Укрепление таким образом этических основ международных отношений открыло бы путь к решению многих проблем", - заявил Юрий Амбразевич.