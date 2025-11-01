Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Какие вопросы должны находиться в фокусе внимания ЮНЕСКО, рассказал Амбразевич

Вопросы сохранения и распространения исторической правды о Второй мировой войне, вопросы неприкосновенности мест захоронения, а также памятников освободителям и жертвам должны постоянно находиться в фокусе внимания ЮНЕСКО. Об этом заявил глава делегации Республики Беларусь Юрий Амбразевич на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

"Недопустимо замалчивание фактов решающего вклада Советского Союза в победу над фашизмом, огромных жертв населения СССР и героизма солдат Красной армии, так же как игнорирование факта геноцида народа Беларуси, - отметил белорусский дипломат. - В условиях конфликтов, сопровождающих формирование нового мирового порядка, внимание ЮНЕСКО к урокам самой страшной из войн прошлого является важнейшим условием реализации мандата организации".

Амбразевич в ЮНЕСКО: Международным отношениям нужны единые этические стандарты

Он обратил внимание, что сегодня регионализм набирает силу, многополярность становится реальностью, сила цивилизационного многообразия становится очевидностью, которую нельзя игнорировать. Вклад так называемых развитых государств в мировую экономику, в мировую культуру стремительно уравновешивается вкладом Глобального Юга.

"Помимо позитива такие тенденции, к сожалению, имеют негативный потенциал: возрастает конкуренция за природные ресурсы, рынки и людей. Что может сделать ЮНЕСКО, чтобы нарождающийся мир был миром без войн, миром равноправия народов и возрожденного международного права? В качестве одного из ответов на этот вопрос белорусская сторона рассматривает выдвинутую на саммите ООН в 2005 году инициативу Президента Республики Беларусь о признании многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. Укрепление таким образом этических основ международных отношений открыло бы путь к решению многих проблем", - заявил Юрий Амбразевич.

