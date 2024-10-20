Каким Беларусь видит свое место в Азиатском регионе - в Лаосе прошел диалог на уровне стран АСЕАН

В Лаосе прошел большой парламентский диалог на уровне стран АСЕАН. Это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, ее называют "большая десятка".

Причем здесь Беларусь? Да, Минск не прямой участник интеграции, лишь наблюдатель в азиатском союзе. Но даже такой статус - это возможность наладить диалог со всеми государствами, развивать контакты в разных сферах, работать сообща для решения глобальных задач, будь то продовольственная безопасность или экономический прогресс.

Каким был голос Беларуси с высоких трибун? Каким мы видим наше место в Азиатском регионе? И почему белорусы и лаосцы говорят на одном языке, порой в буквальном смысле?

Модель мира здесь - это взаимное уважение и сотрудничество на равных. То, чему так привержена Беларусь. И в этом смысле мы говорим на одном языке. Порой в прямом смысле. Говорят, здесь едва ли не каждый второй управленец знает русский.

Говорит на русском даже президент. Как-никак филфак ленинградского педа за плечами. Крепкими наши связи были еще с советских времен. Русский тогда преподавали в лаосских школах. Местные студенты приезжали поступать в советские вузы. И это, на минуточку, около 40 % нынешнего госаппарата. Словом, на полях Генассамблеи в Лаосе привычной нашему слуху речью никого не удивить.

"Много лаоских студентов закончили университеты Советского Союза, сейчас они работают в правительстве. Русский язык помогает нам в общении и сотрудничестве", - отметил член Национального собрания Лаоса Санья Прасеут.

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и Таиланде, Камбодже, Лаосе, Мьянме по совместительству:

"Есть политики, которые заканчивали белорусские вузы, они занимают довольно высокие должности - заместители министров, руководители парламента".

С 2023 года русский язык снова появился в программе лаосских школ. Наши соседи заходят, что называется, с козырей. Впрочем, и Беларусь предлагает вернуться к традициям прошлого. Неплохо ведь, когда еще одним языковым барьером в сотрудничестве будет меньше. На встрече с премьером Лаоса глава нашей делегации так и сказал: "Давайте учиться друг у друга". В прямом смысле.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"1970-80-е годы политики с теплотой вспоминают то время, когда они приобретали знания, начинали дружить с нашими людьми, приобрели путевку в жизнь. И к этой теме мы вернулись опять".

Из государств АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии), пожалуй, лишь Вьетнам сегодня поддерживает студенческие обмены. Но и этого точно мало. Парламентарии на переговорах тоже призвали друг друга вспомнить, как это было в нашей истории. А чтобы дорога домой была проще, нужно наладить прямое авиасообщение. Дескать, Минск и Ханой должны себе это позволить. Тем более дружить экономически нам тоже интересно. Посол даже сказал, что наторговали в прошлом году так много, как никогда в истории. Есть и новые проекты, например, совместная сборка с Минским тракторным.

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и Таиланде, Камбодже, Лаосе, Мьянме по совместительству:

"Мы политически близки, не замечаем расстояния между нами. Но экономически не можем избежать дополнительных финансовых издержек, которые связаны с изменением логистических маршрутов. Поэтому расширяя производственную базу, уменьшая тем самым стоимость товара в Беларуси, мы создаем конкурентный товар на этих рынках. Но как я вижу, будущее нашего взаимодействия - это создание совместного продукта для минимизирования логистических затрат".

Словом, сотрудничеству с Минским тракторным, похоже, быть. Первый совместный образец представят к середине 2025 года. Что удобно, АСЕАН работает по принципу Евразийского экономического союза. Выпускаем мы совместный продукт, например, на вьетнамском рынке. И это автоматом открывает для него страны всей азиатской десятки. Поставлять его можно в любое государство без внутренних пошлин. Азиатский рынок высококонкурентный, отметил посол, так что ценой побороться придется. Минус какой-то барьер - бонус в копилку нашего производителя. По такой схеме ЕАЭС активно продвигает и зоны свободной торговли. Азия всегда в сфере наших интересов.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Фактически страны должны договориться об обнулении таможенных пошлин. И здесь интересы двух стран должны совпасть. Это занимает не один и не два года, но когда подписываются такие соглашения, парламентарии их ратифицируют, тогда торговля вырастает в разы".

И пока одни от барьеров избавляются, другие их создают, не спрашивая, а кому-то это нужно? Глобальной экономике и международному сотрудничеству точно нет. Беларусь убеждена, что на основе диктата справедливый и безопасный мир не построить. Об этом мы говорим с высоких трибун парламентской Генассамблеи АСЕАН на правах наблюдателя.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы внимательно слушали выступления представителей парламентов разных стран, начиная от Канады, завершая Марокко. У многих выступающих тематика была созвучной. Выживать сегодня в условиях функционирования ограничительных мер достаточно сложно. И сегодня все склоняются к тому, что диктат этих ограничительных мер должен смениться диктатом закона, права и равных условий и возможностей".

Без строгого протокола видно, что белорусам здесь рады. Душевность встреч не купишь ни за какие деньги. А вот все остальное, что Минску и Вьентьяну интересно, почему бы и нет? Парламентская дипломатия как вода камень точит.

"Наша страна проводит миролюбивую внешнюю политику, ее важнейшей составляющей является парламентская дипломатия, установление связей именно между людьми", - отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.