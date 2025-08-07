3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Кубинские фермеры отдают предпочтение белорусской сельхозтехнике
Развитие двустороннего сотрудничества между Беларусью и Кубой выходит на новый уровень. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси на Кубе, в Никарагуа и Доминикане Виталий Бондарчук рассказал об особенностях сотрудничества между Беларусью и Кубой в промышленном секторе.
Республика Беларусь является одним из поставщиком сельскохозяйственной техники на остров. По словам Виталия Бондарчука трактор "Беларус" пользуются особой популярностью у кубинских фермеров благодаря своей надежности и длительному сроку службы. В эксплуатации кубинских аграриев до сих пор находятся модели конца 80-х годов.
"С одной стороны, это говорит это о высоком качестве нашей техники, с другой стороны, о достаточно высоком уровне кубинского сервиса и их возможностей по поддержанию техники в рабочем состоянии", - отметил посол.
Как заявляет Виталий Бондарчук, несмотря на конкуренцию со стороны азиатских и североамериканских производителей, кубинские фермеры предпочитают белорусский продукт по соотношению "цена-качество", ремонтопригодности в полевых условиях и неприхотливости к качеству топлива.
На Кубе успешно реализуется проект по организации сборочного производства белорусских тракторов в городе Ольгин. Первая партия техники была успешно собрана в конце 2024 года, за ней последовала вторая - в начале 2025 года, также планируется масштабная поставка тракторокомплектов.
Кроме тракторов, Беларусь поставляет навесное, прицепное и агрегирующее оборудования, а компании "Бобруйскагромаш" и "Амкодор" ведут переговоры об организации сборочных производств на острове.
Хотя масштабные поставки пассажирской техники временно приостановлены, ведется активная проработка предложения на конкурсные закупки грузовых самосвалов, контейнеровозов, лесовозов и водовозов.
Особое внимание уделяется сотрудничеству в горнодобывающей сфере, где Куба занимает лидирующие позиции в мире по добыче никеля. После серии переговоров с участием представителей БЕЛАЗа возобновляется поставка карьерной техники.
"Все время БЕЛАЗ поставлял сотни единиц техники на Кубу. К сожалению, 15 лет назад производство провисло, и страна потеряла этот рынок, но сейчас мы продолжим активно развивать эту тему, но немножко на более современных и гибких условиях", - заявил Виталий Бондарчук.
Беларусь будет предлагать различные варианты сотрудничества, такие как лизинг и аутсорсинг, также возможно создание совместных производств по обслуживанию и эксплуатации карьерной техники на кубинской территории.
О главных направлениях сотрудничества Беларуси и Кубы, а также о перспективах совместных разработок новых месторождений на острове смотрите в программе "Актуальное интервью".