Кубинские фермеры отдают предпочтение белорусской сельхозтехнике

Развитие двустороннего сотрудничества между Беларусью и Кубой выходит на новый уровень. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси на Кубе, в Никарагуа и Доминикане Виталий Бондарчук рассказал об особенностях сотрудничества между Беларусью и Кубой в промышленном секторе.

Республика Беларусь является одним из поставщиком сельскохозяйственной техники на остров. По словам Виталия Бондарчука трактор "Беларус" пользуются особой популярностью у кубинских фермеров благодаря своей надежности и длительному сроку службы. В эксплуатации кубинских аграриев до сих пор находятся модели конца 80-х годов.

"С одной стороны, это говорит это о высоком качестве нашей техники, с другой стороны, о достаточно высоком уровне кубинского сервиса и их возможностей по поддержанию техники в рабочем состоянии", - отметил посол.

Как заявляет Виталий Бондарчук, несмотря на конкуренцию со стороны азиатских и североамериканских производителей, кубинские фермеры предпочитают белорусский продукт по соотношению "цена-качество", ремонтопригодности в полевых условиях и неприхотливости к качеству топлива.

На Кубе успешно реализуется проект по организации сборочного производства белорусских тракторов в городе Ольгин. Первая партия техники была успешно собрана в конце 2024 года, за ней последовала вторая - в начале 2025 года, также планируется масштабная поставка тракторокомплектов.

Кроме тракторов, Беларусь поставляет навесное, прицепное и агрегирующее оборудования, а компании "Бобруйскагромаш" и "Амкодор" ведут переговоры об организации сборочных производств на острове.

Хотя масштабные поставки пассажирской техники временно приостановлены, ведется активная проработка предложения на конкурсные закупки грузовых самосвалов, контейнеровозов, лесовозов и водовозов.

Особое внимание уделяется сотрудничеству в горнодобывающей сфере, где Куба занимает лидирующие позиции в мире по добыче никеля. После серии переговоров с участием представителей БЕЛАЗа возобновляется поставка карьерной техники.

"Все время БЕЛАЗ поставлял сотни единиц техники на Кубу. К сожалению, 15 лет назад производство провисло, и страна потеряла этот рынок, но сейчас мы продолжим активно развивать эту тему, но немножко на более современных и гибких условиях", - заявил Виталий Бондарчук.

Беларусь будет предлагать различные варианты сотрудничества, такие как лизинг и аутсорсинг, также возможно создание совместных производств по обслуживанию и эксплуатации карьерной техники на кубинской территории.