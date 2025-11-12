3.67 BYN
Литовские водители грозят своим властям протестами
Автор:Редакция news.by
Руководство Литвы готово обсуждать открытие границы с Беларусью только лишь на техническом уровне, исключая дипломатические уступки. Об этом заявил президент Науседа. В официальной риторике литовской стороны продолжает доминировать агрессивный тон.
А настроения в самом литовском обществе напряженные. Накануне руководство Ассоциации литовских перевозчиков дало понять руководству страны, что требует принять меры к немедленному разрешению кризиса. В противном случае правительству обещаны массовые протесты и блокада автодорог.
Вице-президент ассоциации заявил, что перевозчики пока временно "успокоены", но это затишье может быть кратким. Если правительство не примет срочных мер, дороги в Литве и даже в Брюсселе могут быть заблокированы.