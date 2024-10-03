Литва обратилась в МУС по поводу Беларуси

МИД Беларуси назвал бесперспективными потуги Вильнюса в Международном уголовном суде. Ранее стало известно, что литовские власти 30 сентября передали в МУС запрос о начале расследования преступлений против человечности, якобы совершаемых Александром Лукашенко.

В документе речь шла о принудительной депортации, преследовании и жестоких действиях, которые противоречат международному праву. По словам Максима Рыженкова, литовская антибелорусская политическая акция совершенно абсурдна.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Уходящая литовская администрация, которая давно не гнушается использовать самые грязные и противоречащие международному праву методы работы, решила задействовать контролируемые Западом судебные инстанции, ангажированный характер которых уже давно для всех стал очевиден".

Также глава МИД обратил внимание, что в Беларуси о таких планах Вильнюса знали давно.