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Литва обратилась в МУС по поводу Беларуси
МИД Беларуси назвал бесперспективными потуги Вильнюса в Международном уголовном суде. Ранее стало известно, что литовские власти 30 сентября передали в МУС запрос о начале расследования преступлений против человечности, якобы совершаемых Александром Лукашенко.
В документе речь шла о принудительной депортации, преследовании и жестоких действиях, которые противоречат международному праву. По словам Максима Рыженкова, литовская антибелорусская политическая акция совершенно абсурдна.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Уходящая литовская администрация, которая давно не гнушается использовать самые грязные и противоречащие международному праву методы работы, решила задействовать контролируемые Западом судебные инстанции, ангажированный характер которых уже давно для всех стал очевиден".
Также глава МИД обратил внимание, что в Беларуси о таких планах Вильнюса знали давно.
И об этом во всеуслышание объявил Президент, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня народного единства.