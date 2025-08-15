Лукашенко: "Ржевский мемориал всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью"

Город воинской славы Ржев Тверской области расположился в 200 км от истока Волги, сразу на двух ее берегах. Здесь каждый помнит подвиги советских солдат в Ржевской битве.

Бои под Ржевом были одними из самых ожесточенных и превратили город в выжженную землю, где лишь дым гулял над руинами. Практически стертый с лица земли во время Великой Отечественной войны, он в буквальном смысле отстраивался заново, словно феникс, возродился из пепла.

старый Ржев

Официально битва до сих пор не признана исторической. В энциклопедии Второй мировой войны есть определения всем крупным битвам таким, как Курская, Сталинградская и Московская, но битва за Ржев числится как бой местного значения.

В районе Ржевско-Вяземского выступа воевали солдаты практически всех национальностей бывшего Советского Союза - из далекой Якутии, Сибири, Урала, Кавказа, Казахстана, Средней Азии. И, конечно, с Беларуси и Украины.

Ржевско-Вяземская операция началась 8 января 1942 года, СССР понес огромнейшие потери. За 14 месяцев кровопролитного сражения советская армия потеряла более 1 млн человек, но все же выстояла. Весной 1942 года 16 дивизий врага потерпели поражение.

"Общие потери - погибшие, пленные, раненые и пропавшие без вести только в наступательных операциях в районе Оленина, Ржева, Сычевки, Гжатска, Вязьмы, Белого составили более 1 млн 300 тыс. человек", - поделилась архивными данными заведующая Ржевским краеведческим музеем в России Ольга Дудкина.

заведующая Ржевским краеведческим музеем в России Ольга Дудкина

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич рассказал, что в декабре 1942 года, когда он учился в Златоустовском пулеметном училище на офицера, под Сталинградом готовилось крупнейшее наступление, нужны были солдаты. По училищу прошелся слух, что на фронт рядовым могут забрать добровольно. 500 человек изъявили желание, многие попали под Сталинград, а Иван Кладкевич в Ржев.

"Идут тяжелые бои. Мне 18 лет. Я попал в 31-ую гвардейскую стрелковую дивизию и стал командиром пулеметного расчета. Назначено наступление наших войск, последовала команда "За Родину. Вперед!" Мы расстреляли две пулеметные ленты, перебили много немцев. Двое наших 18-летних мальчишек погибли, а я был тяжело ранен, с перебитыми ногами, весь в крови, потерял сознание", - вспоминал ветеран.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич

В июне 2020 года в 8 км от Ржева возвели мемориальный комплекс, посвященный памяти советским солдатам, павшим в бою, именно там шли самые ожесточенные сражения.

Эмоционально сильная часть Ржевского мемориала - 25-метровая скульптура советского солдата, к ней ведет 55-метровая аллея-инсталляция. Ее зигзагообразные, изломанные, покрытые ржавчиной стены напоминают окопы. На каждой панели сквозной резьбой нанесено 62 тыс. фамилий павших в Ржевской битве солдат.

Молодой воин, склонив голову, мирно смотрит на гостей комплекса с 10-метрового восьмигранного холма. Он парит над землей, его развивающаяся за спиной плащ-палатка внизу переходит в разлетающуюся стаю из 35 журавлей.

Собирательный образ советского солдата увековечивает память о тех героях, в том числе и белорусах, которые долгие месяцы безжалостной схватки сражались за каждую рощу, за каждый пригорок, за каждый метр Тверской земли.

Ржевский мемориал

"Этот мемориал - национальная гордость России и не только, ведь в его создании Беларусь принимала активнейшее участие: выступила инициатором, внесла значительный человеческий и финансовый вклад", - отметила заведующая Ржевским филиалом музея Победы в России Марина Копаева.

заведующая Ржевским филиалом музея Победы в России Марина Копаева

30 июня 2020 года Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко торжественно открыли мемориал. В завершение церемонии лидеры двух стран приняли участие в международной акции "Сад Памяти" и посадили две ели.

Президент Беларуси и Президент России на открытии Ржевского мемориального комплекса

Беларуси и России на открытии комплекса

На торжественном открытии памятного комплекса глава государства Александр Лукашенко подчеркнул, что этот мемориал всегда будет символом нерушимой дружбы.

"Для нас открытие мемориала - торжество справедливости, потому что о тех, кто здесь воевали на долгие десятилетия, вообще было забыто", - подчеркнула Ольга Дудкина.

заведующая Ржевским краеведческим музеем в России Ольга Дудкина

Не будь тех жестоких баталий под Ржевом, неизвестно, как сложился бы исход войны. Яростное противостояние, смелость, воля и жертвенный героизм советских солдат показали противнику, что развернуть наступление на Москву уже невозможно. Воины сковали на этих рубежах несколько дивизий вермахта, ведь невозможно сломить патриотов, которые встали на защиту своей Родины