Международное сотрудничество: что обсуждают на III Молодежном форуме СНГ и ЕАЭС

Минск в эти дни стал центром молодежного сотрудничества. Столица принимает 100 лидеров из Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Церемония открытия III Молодежного форума СНГ и ЕАЭС проходит в Национальном детском технопарке.

Каждый пятый и шестой житель евразийского пространства - это представитель молодежи. Долгое время такая внушительная и активная группа оставалась вне фокуса интеграционных процессов.

Во 30 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с премьерами СНГ и ЕАЭС, назвал их генералами экономики. В таком случае участники нынешнего молодежного форума - уже надежные солдаты, каждый из них на своем уровне заинтересован в такой интеграции.

На участие здесь подавали заявки всего около 100 человек в возрасте от 18 до 31: предприниматели, руководители молодежных центров, ученые, исследователи, журналисты и блогеры, лидеры молодежных организаций. Получается такая горизонтальная дипломатия, общение в доверительном ключе представителей одного поколения.

Форум приехал в Минск из российского города Сочи, а начиналось все в кыргызской Чолпон-Ате.

Форум и три дня общения стартовали 2 октября с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой". К разговору присоединились министр образования Беларуси и первый заместитель Генсекретаря СНГ.

На пространстве работает платформа "Молодежь Содружества" - это электронная библиотека навигаторов в сфере молодежной политики. Там собраны нормативная правовая база, статистика, аналитика, результаты социсследований.

Недостаток информации - главная проблема. Именно поэтому на форуме говорят и о возможностях для молодежи "семерки" стран-участниц в образовании и науке.