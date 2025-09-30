Межправсовет ЕАЭС стартовал с работы в узком составе

Главы правительств постараются найти ответы на самые важные вопросы евразийской повестки сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Межправсовет ЕАЭС уже начал свою работу. Первый этап мероприятия - работа в узком составе. Присутствуют только премьер-министры, а затем, после небольшого перерыва, стартуют и прения в расширенном составе.

На переговорном столе у сторон - тема логистики: то, ради чего ЕАЭС и создавался. В основе лежит стремление "евразийской пятерки" к тем самым четырем свободам: передвижение товаров, людей, капитала и услуг. Беларусь в этом плане является образцовым показателем.

Еще одна важная тема - общий рынок газа и нефти. Здесь тоже есть прогресс, на прошлой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой на ближайшие 5 лет по газу.

Добавим, что это 44-е заседание межправсовета за всю историю союза и третье за 2025 год. Предыдущее, при участии премьер-министра Беларуси Александра Турчина, прошло в городе Чолпан-Ата в Кыргызстане. Теперь глава белорусского правительства на правах хозяина принимает всех коллег, кроме одного - премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян по-прежнему отказывается ехать в Минск.

О реформировании "пятерки" говорил Президент еще в конце июня на Евразийском экономическом форуме. Акцент ставится на цифровизацию и стремление к общему фирменному евразийскому продукту. Позиции на мировом рынке надо завоевывать, тем более что ЕАЭС имеет тесную кооперацию с Шанхайской организацией сотрудничества.