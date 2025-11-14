3.68 BYN
МИД Беларуси: Литва пока не ответила на предложение о переговорах
Вильнюс пока не ответил на предложение Минска о проведении переговоров для разрешения ситуации на белорусско-литовской границе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.
По его словам, вместо этого Литва предложила провести встречу на уровне заместителей руководителей пограничных служб двух стран в начале следующей недели для обсуждения вопросов борьбы с трансграничной преступностью.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Эта инициатива полностью созвучна тем шагам, которые Минск предлагал Вильнюсу на протяжении последних лет: взаимодействие в области охраны и контроля пересечения государственной границы. И мы его, конечно, приветствуем! Однако такое взаимодействие не решает вопроса открытия закрытых в одностороннем порядке литовской стороной пунктов пропуска и возобновления через них движения граждан, транспортных средств и грузов. Еще раз подчеркиваем, что с учетом комплексного характера данного вопроса его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне, чего от нас так ждут граждане Беларуси, Литвы и других государств, включая ЕС. Белорусская сторона к этому готова".
В МИД Беларуси также напомнили, что есть и другой, более простой и не предполагающий переговоров вариант: литовская сторона может просто отменить свое одностороннее решение о закрытии границы.