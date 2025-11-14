МИД Беларуси: Литва пока не ответила на предложение о переговорах

"Эта инициатива полностью созвучна тем шагам, которые Минск предлагал Вильнюсу на протяжении последних лет: взаимодействие в области охраны и контроля пересечения государственной границы. И мы его, конечно, приветствуем! Однако такое взаимодействие не решает вопроса открытия закрытых в одностороннем порядке литовской стороной пунктов пропуска и возобновления через них движения граждан, транспортных средств и грузов. Еще раз подчеркиваем, что с учетом комплексного характера данного вопроса его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне, чего от нас так ждут граждане Беларуси, Литвы и других государств, включая ЕС. Белорусская сторона к этому готова".