МИД Беларуси направил соболезнования в связи с гибелью корреспондента РИА Новости
Внешнеполитическое ведомство Беларуси выразило глубокие соболезнования в связи с гибелью корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"Гибель журналиста, выполнявшего свой профессиональный долг в зоне конфликта, является тревожным напоминанием о высоких рисках, с которыми сталкиваются представители СМИ в зонах конфликтов", - отметили в МИД.
В ведомстве напомнили, что международное гуманитарное право прямо устанавливает, что журналисты, освещающие события в условиях вооруженных столкновений, считаются гражданскими лицами и не являются законной военной целью. Нападение на них является военным преступлением.
"Случаи нападений на представителей СМИ, обозначенных в соответствии с международными стандартами, требуют самой решительной реакции и действенных мер со стороны международных профильных структур", - подчеркнули в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве также адресовали искренние пожелания скорейшего выздоровления оператору Юрию Войткевичу, получившему ранения в результате той же атаки.