Министр обороны Венесуэлы встретился с послом Беларуси

Минск прилагает все усилия к укреплению международного сотрудничества. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский встретился с министром обороны Боливарианской Республики генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом.

Стороны обсудили актуальную военно-политическую обстановку в регионах, рассмотрели перспективы развития сотрудничества Беларуси и Венесуэлы по линии профильных государственных учреждений и организаций обеих стран. Подтвердили исключительно дружественный характер двусторонних отношений, в основе которых солидарность и взаимная поддержка.