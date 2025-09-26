3.64 BYN
Министр обороны Венесуэлы встретился с послом Беларуси
Автор:Редакция news.by
Минск прилагает все усилия к укреплению международного сотрудничества. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский встретился с министром обороны Боливарианской Республики генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом.
Стороны обсудили актуальную военно-политическую обстановку в регионах, рассмотрели перспективы развития сотрудничества Беларуси и Венесуэлы по линии профильных государственных учреждений и организаций обеих стран. Подтвердили исключительно дружественный характер двусторонних отношений, в основе которых солидарность и взаимная поддержка.