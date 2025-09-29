Минск и Бишкек укрепляют партнерство - в столицу Беларуси с визитом прибыл Адылбек Касымалиев

Беларусь на этой неделе становится точкой притяжения регионального сотрудничества. В нашу страну с официальным визитом прибыл председатель Кабинета министров - руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Минск и Бишкек выстраивают сотрудничество по многим направлениям. Успешно реализуем торгово-экономические проекты. Государства движутся в одном направлении по пути импортозамещения и взаимной кооперации. Кроме того, Беларусь и Кыргызстан - участники практически всех региональных объединений на постсоветском пространстве - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.