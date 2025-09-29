3.64 BYN
Минск и Бишкек укрепляют партнерство - в столицу Беларуси с визитом прибыл Адылбек Касымалиев
Беларусь на этой неделе становится точкой притяжения регионального сотрудничества. В нашу страну с официальным визитом прибыл председатель Кабинета министров - руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
Минск и Бишкек выстраивают сотрудничество по многим направлениям. Успешно реализуем торгово-экономические проекты. Государства движутся в одном направлении по пути импортозамещения и взаимной кооперации. Кроме того, Беларусь и Кыргызстан - участники практически всех региональных объединений на постсоветском пространстве - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.
В рамках визита в Беларусь Касымалиев примет участие в заседании Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ. Также планируется, что Бишкек и Минск подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества двух стран.