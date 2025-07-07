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Может ли Гуцул быть соперницей Санду?
Аналитик Анатолий Бояшов в студии "Первого информационного" рассказал о политическом весе Евгении Гуцул и о легитимности Майи Санду.
"Может ли Гуцул быть соперницей Санду? Я думаю, что нет. Здесь важно понимать внутриполитическую ситуацию в Молдове. До Майи Санду и вообще до коалиционного соглашения 2019 года она уже начинала входить во власть. По сути, она уже была во власти, но тогда договорилась с социалистами о фактическом разделе политического поля страны между собой", - подчеркнул эксперт.
Анатолий Бояшов напомнил, что до недавнего времени, как говорят молдаване, фактическим владельцем всей Молдовы был богатейший бизнесмен Плахотнюк. Люди устали от коррупции, от того, что все вопросы решались в обход закона, а правовое поле фактически отсутствовало. Поэтому новых политиков, которые приходят к власти в Молдове, в первую очередь оценивают именно с этой точки зрения: не связан ли этот человек с криминалитетом?
Аналитик понимает, почему возникает такой вопрос: ведь буквально накануне появилось заявление, что глава Гагаузии Гуцул на этой неделе возглавит список блока "Победы" и пойдет на выборы.
"Блок "Победы" действительно создан при поддержке очень влиятельного в финансовом плане человека - Илана Шора, который обвиняется в хищении миллиарда долларов внутри Молдовы. Он бежал сначала в Израиль, затем в Россию. Сейчас они создают новую партию, которая уже признана антиконституционной, и любые возможные коалиции с этой партией также будут признаны антиконституционными", - пояснил аналитик.
В Молдове изменили Избирательный кодекс, ввели понятие "замаскированный блок" - и это сделано конкретно под эту партию. В масштабах всей страны у этой партии мало шансов. Но у этой группы, как и у Гагаузии, есть своя функция.
"Гагаузия в нынешней ситуации выступает рычагом противодействия возможному вхождению Молдовы в Румынию. Как только если Майя Санду примет решение о присоединении к Румынии, Гагаузия сразу же отделится и заявит о своих правах на суверенитет. В этом смысле, несмотря на то, что Гуцул поддерживают люди, связанные и с теневым бизнесом, эти политики остаются достаточно предсказуемыми и управляемыми. Они преследуют свои частные интересы, поэтому способны идти на договоренности", - полагает Анатолий Бояшов.
Аналитик повторил, что на общенациональном уровне граждане всегда обращают внимание на то, с каким теневым капиталом связан тот или иной политик. В отношении Евгении Гуцул для большинства молдавских граждан все очевидно. Так это или нет на самом деле, вопрос дискуссионный, но в Молдове преобладает именно такое отношение к этой группе.