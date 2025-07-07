Аналитик Анатолий Бояшов в студии "Первого информационного" рассказал о политическом весе Евгении Гуцул и о легитимности Майи Санду.

"Может ли Гуцул быть соперницей Санду? Я думаю, что нет. Здесь важно понимать внутриполитическую ситуацию в Молдове. До Майи Санду и вообще до коалиционного соглашения 2019 года она уже начинала входить во власть. По сути, она уже была во власти, но тогда договорилась с социалистами о фактическом разделе политического поля страны между собой", - подчеркнул эксперт.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d08470a-9809-4001-8e06-b6f24d60108d/conversions/b5f284df-8543-4422-bb22-3ac250adfeb4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d08470a-9809-4001-8e06-b6f24d60108d/conversions/b5f284df-8543-4422-bb22-3ac250adfeb4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d08470a-9809-4001-8e06-b6f24d60108d/conversions/b5f284df-8543-4422-bb22-3ac250adfeb4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d08470a-9809-4001-8e06-b6f24d60108d/conversions/b5f284df-8543-4422-bb22-3ac250adfeb4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анатолий Бояшов напомнил, что до недавнего времени, как говорят молдаване, фактическим владельцем всей Молдовы был богатейший бизнесмен Плахотнюк. Люди устали от коррупции, от того, что все вопросы решались в обход закона, а правовое поле фактически отсутствовало. Поэтому новых политиков, которые приходят к власти в Молдове, в первую очередь оценивают именно с этой точки зрения: не связан ли этот человек с криминалитетом?

Аналитик понимает, почему возникает такой вопрос: ведь буквально накануне появилось заявление, что глава Гагаузии Гуцул на этой неделе возглавит список блока "Победы" и пойдет на выборы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2984aef6-c42e-40de-8af3-69b162e9cd8a/conversions/a868b085-8ed4-4eaa-b939-7c4303197a5b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2984aef6-c42e-40de-8af3-69b162e9cd8a/conversions/a868b085-8ed4-4eaa-b939-7c4303197a5b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2984aef6-c42e-40de-8af3-69b162e9cd8a/conversions/a868b085-8ed4-4eaa-b939-7c4303197a5b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2984aef6-c42e-40de-8af3-69b162e9cd8a/conversions/a868b085-8ed4-4eaa-b939-7c4303197a5b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Блок "Победы" действительно создан при поддержке очень влиятельного в финансовом плане человека - Илана Шора, который обвиняется в хищении миллиарда долларов внутри Молдовы. Он бежал сначала в Израиль, затем в Россию. Сейчас они создают новую партию, которая уже признана антиконституционной, и любые возможные коалиции с этой партией также будут признаны антиконституционными", - пояснил аналитик.

В Молдове изменили Избирательный кодекс, ввели понятие "замаскированный блок" - и это сделано конкретно под эту партию. В масштабах всей страны у этой партии мало шансов. Но у этой группы, как и у Гагаузии, есть своя функция.

"Гагаузия в нынешней ситуации выступает рычагом противодействия возможному вхождению Молдовы в Румынию. Как только если Майя Санду примет решение о присоединении к Румынии, Гагаузия сразу же отделится и заявит о своих правах на суверенитет. В этом смысле, несмотря на то, что Гуцул поддерживают люди, связанные и с теневым бизнесом, эти политики остаются достаточно предсказуемыми и управляемыми. Они преследуют свои частные интересы, поэтому способны идти на договоренности", - полагает Анатолий Бояшов.