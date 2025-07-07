Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Может ли Гуцул быть соперницей Санду?

Аналитик Анатолий Бояшов в студии "Первого информационного" рассказал о политическом весе Евгении Гуцул и о легитимности Майи Санду.

"Может ли Гуцул быть соперницей Санду? Я думаю, что нет. Здесь важно понимать внутриполитическую ситуацию в Молдове. До Майи Санду и вообще до коалиционного соглашения 2019 года она уже начинала входить во власть. По сути, она уже была во власти, но тогда договорилась с социалистами о фактическом разделе политического поля страны между собой", - подчеркнул эксперт.

Изображение

Анатолий Бояшов напомнил, что до недавнего времени, как говорят молдаване, фактическим владельцем всей Молдовы был богатейший бизнесмен Плахотнюк. Люди устали от коррупции, от того, что все вопросы решались в обход закона, а правовое поле фактически отсутствовало. Поэтому новых политиков, которые приходят к власти в Молдове, в первую очередь оценивают именно с этой точки зрения: не связан ли этот человек с криминалитетом?

Аналитик понимает, почему возникает такой вопрос: ведь буквально накануне появилось заявление, что глава Гагаузии Гуцул на этой неделе возглавит список блока "Победы" и пойдет на выборы.

Изображение

"Блок "Победы" действительно создан при поддержке очень влиятельного в финансовом плане человека - Илана Шора, который обвиняется в хищении миллиарда долларов внутри Молдовы. Он бежал сначала в Израиль, затем в Россию. Сейчас они создают новую партию, которая уже признана антиконституционной, и любые возможные коалиции с этой партией также будут признаны антиконституционными", - пояснил аналитик.

В Молдове изменили Избирательный кодекс, ввели понятие "замаскированный блок" - и это сделано конкретно под эту партию. В масштабах всей страны у этой партии мало шансов. Но у этой группы, как и у Гагаузии, есть своя функция.

"Гагаузия в нынешней ситуации выступает рычагом противодействия возможному вхождению Молдовы в Румынию. Как только если Майя Санду примет решение о присоединении к Румынии, Гагаузия сразу же отделится и заявит о своих правах на суверенитет. В этом смысле, несмотря на то, что Гуцул поддерживают люди, связанные и с теневым бизнесом, эти политики остаются достаточно предсказуемыми и управляемыми. Они преследуют свои частные интересы, поэтому способны идти на договоренности", - полагает Анатолий Бояшов.

Аналитик повторил, что на общенациональном уровне граждане всегда обращают внимание на то, с каким теневым капиталом связан тот или иной политик. В отношении Евгении Гуцул для большинства молдавских граждан все очевидно. Так это или нет на самом деле, вопрос дискуссионный, но в Молдове преобладает именно такое отношение к этой группе.

Евгения ГуцулМайя СандуМолдоваГагаузия