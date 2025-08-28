3.69 BYN
Николас Мадуро выразил готовность посетить с визитом Беларусь
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Дмитрий Деревинский вручил верительные грамоты президенту этой страны Николасу Мадуро. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы президент Венесуэлы отметил дружественный характер белорусско-венесуэльских отношений и выразил готовность к их дальнейшему развитию по широкому спектру направлений, включая разработку и утверждение плана совместных действий, организацию визитов на различных уровнях и проведение совместных мероприятий.
Николас Мадуро подчеркнул значимую роль Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в укреплении межгосударственного диалога и выразил уважение к последовательной политике нашей страны, направленной на обеспечение стабильности и развития государства.
Президент Венесуэлы поблагодарил белорусскую сторону за поддержку в контексте актуальной региональной повестки и подтвердил намерение посетить с визитом Беларусь.