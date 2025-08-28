Николас Мадуро выразил готовность посетить с визитом Беларусь

Фото: МИД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2445fd1a-459b-4591-a31d-c1aa691c88ca/conversions/55086813-1dde-43e7-affd-e7a8707534d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2445fd1a-459b-4591-a31d-c1aa691c88ca/conversions/55086813-1dde-43e7-affd-e7a8707534d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2445fd1a-459b-4591-a31d-c1aa691c88ca/conversions/55086813-1dde-43e7-affd-e7a8707534d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2445fd1a-459b-4591-a31d-c1aa691c88ca/conversions/55086813-1dde-43e7-affd-e7a8707534d8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МИД Беларуси

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Дмитрий Деревинский вручил верительные грамоты президенту этой страны Николасу Мадуро. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы президент Венесуэлы отметил дружественный характер белорусско-венесуэльских отношений и выразил готовность к их дальнейшему развитию по широкому спектру направлений, включая разработку и утверждение плана совместных действий, организацию визитов на различных уровнях и проведение совместных мероприятий.

Николас Мадуро подчеркнул значимую роль Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в укреплении межгосударственного диалога и выразил уважение к последовательной политике нашей страны, направленной на обеспечение стабильности и развития государства.